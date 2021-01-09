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Российско-оккупационные войска на Донбассе снова стреляли

Суббота, 9 января 2021, 21:32

В течение субботы в районах проведения операции Объединенных сил зафиксировали три нарушения режима прекращения огня со стороны военных формирований РФ.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "В течение текущих суток, 9 января, в районе проведения операции Объединенных сил на подавляющем большинстве участков ответственности наших бригад наблюдалась тишина. Но в обеденное время было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Среди украинских воинов боевых потерь нет".

Детали: Два обстрела были осуществлены вблизи населенного пункта Луганское - там российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону украинских позиций из автоматических и станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Водяного, что на Приазовье, оккупанты открывали огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Украинская правда
Темы: войнаДонбассООС


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