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Аномальные снегопады: в Испании растет число жертв

Суббота, 9 января 2021, 22:45
Аномальные снегопады: в Испании растет число жертв

В Испании уже четыре человека стали жертвами сильных снегопадов. В стране заблокированы 400 магистральных трасс и дорог, в 50 регионах страны власти объявили высшую степень опасности.

Источник: Deutsche Welle со ссылкой на dpa

Детали: В Испании жертвами вызванной циклоном "Филомена" непогоды в виде похолодания и сильных осадков стали уже четыре человека (ранее сообщалось о двух погибших).

Среди погибших один бездомный, который замерз в одном из парков в южном районе Мадрида. Также в Мадриде из-под снежных завалов достали тело 54-летнего мужчины, которого, как предполагают в полиции, ночью засыпало снегом. Двое других погибших - мужчина и женщина, оказалась в ловушке в своем авто, когда река вышла из берегов вблизи Малаги на юге Испании.

Нынешние снегопады стали самыми масштабными за последние несколько десятков лет. В 50 провинциях страны объявлен высший (красный) уровень опасности.

В результате обильных осадков только в столице тысячи людей оказались заблокированными в собственных автомобилях. По меньшей мере 400 автомагистралей и дорог не функционируют из-за снежных заносов. К работам по ликвидации последствий непогоды властям пришлось привлекать военных.

 

Во многих городах толстый снежный покров спровоцировал падение деревьев, что еще больше осложнило движение транспорта.

Прекращено железнодорожное сообщение во многих направлениях, в том числе между Мадридом и Валенсией. Также в Мадриде остановились автобусы, не работают службы по вывозу мусора. Накануне из-за непогоды закрыли столичный аэропорт.

В Мадриде не было такого снегопада с 1971 года. Мэр города опубликовал в соцсети Twitter видеообращение с призывом к горожанам оставаться дома. Однако его призыв остался не услышанным - жители Мадрида все равно гуляли по городу - дети лепили снеговиков, а взрослые передвигались на лыжах.

 

Ожидается, что циклон "Филомена" 10 января начнет движение дальше на северо-восток.

"Украинская правда" в Threads

Темы: чрезвычайное происшествие
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