Из-за покушения на убийство "правой руки" Баканова на заседание соберутся два комитета Рады

1 февраля состоится совместное закрытое заседание комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и комитета по вопросам правоохранительной деятельности. На нем хотят заслушать информацию о покушении на убийство начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Источник: сообщение на сайте ВРУ

Детали: В проекте повестки дня указано, что нардепы должны заслушать информацию "о резонансных событиях, связанных с сотрудниками Службы" от руководства спецслужбы (вероятно, от главы Ивана Баканова – УП).

Кроме того, члены комитета хотят услышать о перспективах развития СБУ.

Начаться заседание должно в 15:00.

Читайте также: Секретные материалы СБУ: Кто заказал нападение на "правую руку" Баканова и при чем здесь брат Ермака

Предыстория: