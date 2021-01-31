Из-за покушения на убийство "правой руки" Баканова на заседание соберутся два комитета Рады
1 февраля состоится совместное закрытое заседание комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и комитета по вопросам правоохранительной деятельности. На нем хотят заслушать информацию о покушении на убийство начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.
Источник: сообщение на сайте ВРУ
Детали: В проекте повестки дня указано, что нардепы должны заслушать информацию "о резонансных событиях, связанных с сотрудниками Службы" от руководства спецслужбы (вероятно, от главы Ивана Баканова – УП).
Кроме того, члены комитета хотят услышать о перспективах развития СБУ.
Начаться заседание должно в 15:00.
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Предыстория:
- 23 января стало известно, что полковника спецподразделения СБУ "Альфа" Андрея Расюка задержали по подозрению в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова по заказу бывшего замглавы СБУ Дмитрия Нескоромного. Источники УП подтвердили информацию о задержании.
- Суд арестовал Расюка на 60 суток без возможности внесения залога.
- В СБУ сообщили, что организатор покушения на Наумова предложил $50 000 за совершение преступления. Преступление планировалось в сговоре нескольких лиц.
- Нескоромному объявили подозрение в заказе убийства Наумова.