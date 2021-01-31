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Из-за покушения на убийство "правой руки" Баканова на заседание соберутся два комитета Рады

Воскресенье, 31 января 2021, 23:20
Из-за покушения на убийство правой руки Баканова на заседание соберутся два комитета Рады

1 февраля состоится совместное закрытое заседание комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и комитета по вопросам правоохранительной деятельности. На нем хотят заслушать информацию о покушении на убийство начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Источник: сообщение на сайте ВРУ

Детали: В проекте повестки дня указано, что нардепы должны заслушать информацию "о резонансных событиях, связанных с сотрудниками Службы" от руководства спецслужбы (вероятно, от главы Ивана Баканова – УП).

Кроме того, члены комитета хотят услышать о перспективах развития СБУ.

Начаться заседание должно в 15:00. 

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Предыстория:

  • 23 января стало известно, что полковника спецподразделения СБУ "Альфа" Андрея Расюка задержали по подозрению в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова по заказу бывшего замглавы СБУ Дмитрия Нескоромного. Источники УП подтвердили информацию о задержании. 
  • Суд арестовал Расюка на 60 суток без возможности внесения залога. 
  • В СБУ сообщили, что организатор покушения на Наумова предложил $50 000 за совершение преступления. Преступление планировалось в сговоре нескольких лиц.
  • Нескоромному объявили подозрение в заказе убийства Наумова.

Украинская правда

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Темы: СБУВерховная Радакомитеты
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