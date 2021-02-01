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Зеленский был шокирован беспорядками возле Конгресса США

Понедельник, 1 февраля 2021, 00:51
Зеленский был шокирован беспорядками возле Конгресса США
Фото: Дмитрий Ларин, УП

Президент Владимир Зеленский говорит, что его шокировал захват Капитолия сторонниками Дональда Трампа и считает, что миру после этого будет довольно сложно воспринимать Соединенные Штаты как символ демократии.

Источник: Зеленский в интервью программе Axios на американском телеканале HBO

Прямая речь: "Мы привыкли верить, что в США идеально работают демократические институты, власть передается спокойно ... В Украине мы пережили две революции, мы понимали, что такое может происходить и в мире. Но что это могло произойти в США? Этого никто не ожидал. Я был очень обеспокоен, не хотел, чтобы случился переворот...

После такого, я считаю, миру будет сложно рассматривать США как символ демократии".

Детали: Президенту было довольно сложно наблюдать за этими событиями, которые он назвал "ударом по демократии США".

Что предшествовало: Президент Украины Владимир Зеленский днем ​​7 января заявил, что осуждает насилие, которое происходило в накануне в Вашингтоне. 

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Напомним:

  • Трамп стал первым президентом в истории США, которому дважды Палата представителей объявила импичмент. Голосование стало следствием захвата Капитолия сторонниками Трампа.
  • В результате беспорядков погибли 5 человек.

Украинская правда
Темы: СШАЗеленский
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