Зеленский был шокирован беспорядками возле Конгресса США

Президент Владимир Зеленский говорит, что его шокировал захват Капитолия сторонниками Дональда Трампа и считает, что миру после этого будет довольно сложно воспринимать Соединенные Штаты как символ демократии.

Источник: Зеленский в интервью программе Axios на американском телеканале HBO

Прямая речь: "Мы привыкли верить, что в США есть идеально работают демократические институты, власть передается спокойно ... В Украине мы пережили две революции, мы понимали, что такое может происходить и в мире. Но что это могло произойти в США? Этого никто не ожидал. Я был очень обеспокоен, не хотел, чтобы случился переворот...

После такого, я считаю, миру будет сложно рассматривать США как символ демократии".

Детали: Президенту было довольно сложно наблюдать за этими событиями, которые он назвал "ударом по демократии США".

Что предшествовало: Президент Украины Владимир Зеленский днем ​​7 января заявил, что осуждает насилие, которое происходило в накануне в Вашингтоне.

Читайте также - Подсудимый Трамп: что ждет президента США после отставки

Напомним: