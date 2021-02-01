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Израиль вдвое увеличил штрафы за нарушение карантина

Понедельник, 1 февраля 2021, 02:20
Израиль вдвое увеличил штрафы за нарушение карантина

Нарушители карантина в Израиле могут заплатить до 3 тысяч долларов.

Источник: Times of Israel

Детали: Законопроект, ужесточающий ответственность для тех, кто не соблюдает изоляцию, принял парламент страны.

Отмечается, что указанное решение было принято на фоне массового нарушения правил ортодоксальными верующими. Еще одной причиной для удвоения штрафов стал высокий уровень инфицирования и смертности в стране, несмотря на успешные темпы вакцинации против коронавируса.

Ранее за нарушение карантина можно было заплатить до 1500 долларов, сейчас штраф составляет около 3 тысяч.

Напомним:

  • За время пандемии в Израиле зарегистрировали более 643 тысяч случаев заболевания коронавирусом и 4796 смертей. Только за минувшие сутки количество больных выросло почти 4,5 тысяч человек.

Украинская правда
Темы: Израилькарантин
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