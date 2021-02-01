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После скандала Трамп все же определился с адвокатами в деле импичмента

Понедельник, 1 февраля 2021, 04:25

45-й президент США Дональд Трамп выбрал юристов, которое возглавят его защиту в деле импичмента, что будет рассматривать Сенат.

Источник: Reuters

Детали: Речь идет о двух адвокатах Дэвида Шоне и Брюсе Касторе. Заявление об этом сделали в офисе бывшего президента США.

Соответствующее решение было принято после того, как пять адвокатов бывшего президента США Дональда Трампа отказались участвовать в деле об импичменте и представлять сторону защиты всего за неделю до начала судебного разбирательства.

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Напомним: 

  • Суд по импичменту должен начаться на неделе с 8 февраля.
  • 13 января Палата представителей утвердила одну статью импичмента Дональда Трампа, что сделало его первым президентом в истории США, которому объявили импичмент дважды.
  • Демократы начали рассматривать резолюцию об импичменте после того, как тогдашний вице-президент Майк Пенс отклонил просьбу применить 25-ю поправку к Конституции США для устранения Трампа.
  • Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл ранее предложил отложить судебное разбирательство до середины февраля, чтобы дать юридической группе Трампа время на подготовку.
  • Сторонники Дональда Трампа 6 января прорвались в Капитолий, что привело к эвакуации законодателей и 5 смертям.

Украинская правда
Темы: СШАимпичмент


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