После скандала Трамп все же определился с адвокатами в деле импичмента

45-й президент США Дональд Трамп выбрал юристов, которое возглавят его защиту в деле импичмента, что будет рассматривать Сенат.

Источник: Reuters

Детали: Речь идет о двух адвокатах Дэвида Шоне и Брюсе Касторе. Заявление об этом сделали в офисе бывшего президента США.

Соответствующее решение было принято после того, как пять адвокатов бывшего президента США Дональда Трампа отказались участвовать в деле об импичменте и представлять сторону защиты всего за неделю до начала судебного разбирательства.

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Напомним: