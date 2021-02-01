Зеленский о сроках вакцинации: Неприятно - чувствовать, что ты стоишь с протянутой рукой

Президент Владимир Зеленский признает, что Украина не является равноправной в терминах вакцинации мира от коронавируса, но надеется на помощь партнеров из Евросоюза.

Источник: интервью Владимира Зеленского "Axios on HBO", "Голос Америки"

Прямая речь: "Есть несколько эмоций по глобальной кампании вакцинации. То, что Украина не является равноправным членом Европейского союза или мира в плане сроков вакцинации... Мы не в приоритете стран мира, которые получают вакцины, как все остальные.

Страны ЕС, с которыми у нас прекрасные отношения, я говорил с их лидерами, и они сказали, что помогут. Понемногу, в силу своих поставок вакцины. Это будет сложно объяснить их народам, я понимаю. Но они будут немного нам как-то отдавать. Это очень неприятно - чувствовать, что ты стоишь с протянутой рукой".

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