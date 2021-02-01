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Зеленский о сроках вакцинации: Неприятно - чувствовать, что ты стоишь с протянутой рукой

Понедельник, 1 февраля 2021, 08:26
Зеленский о сроках вакцинации: Неприятно - чувствовать, что ты стоишь с протянутой рукой
Дмитрий Ларин, УП

Президент Владимир Зеленский признает, что Украина не является равноправной в терминах вакцинации мира от коронавируса, но надеется на помощь партнеров из Евросоюза.

Источник: интервью Владимира Зеленского "Axios on HBO", "Голос Америки"

Прямая речь: "Есть несколько эмоций по глобальной кампании вакцинации. То, что Украина не является равноправным членом Европейского союза или мира в плане сроков вакцинации... Мы не в приоритете стран мира, которые получают вакцины, как все остальные.

Страны ЕС, с которыми у нас прекрасные отношения, я говорил с их лидерами, и они сказали, что помогут. Понемногу, в силу своих поставок вакцины. Это будет сложно объяснить их народам, я понимаю. Но они будут немного нам как-то отдавать. Это очень неприятно - чувствовать, что ты стоишь с протянутой рукой".

Предыстория:

  • 29 января Кабмин представил календарный план вакцинации населения в 2021 году, который предусматривает дополнительную закупку около 15 млн доз вакцин против коронавируса. В первую очередь в Украине будут вакцинировать работников мобильных бригад по вакцинации и медицинских работников клиник, где оказывают стационарную медицинскую помощь пациентам с Covid-19.
  • 30 января главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что в феврале Украина получит 117 000 доз м-РНК вакцины от коронавируса производства Pfizer-BioNTech, а также в течение первого полугодия 2021 года - от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford .
  • По словам Ляшко, вакцинация от COVID-19 в Украине может начаться 15 февраля - ориентировочно тогда в Украину привезут первые вакцины.
  • Кому не хватит вакцины Pfizer, тех будут прививать китайской Sinovac.

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинацияЗеленский
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