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Зеленский планирует через неделю провести форум о "первоочередных" вопросах

Понедельник, 1 февраля 2021, 10:55
Укрінформ

Президент Владимир Зеленский анонсировал проведение с 8 по 10 февраля в Киеве всеукраинского форума "Украина 30" относительно важных вопросов с участием чиновников и экспертов.

Источник: Telegram канал Zelenskiy/Official

Прямая речь: "Понятно, что ковид, к сожалению, существенно перекроил нашу жизнь. Но согласимся ли мы, что это окончательно? Как нам выйти победителями в этой необычной битве? Сможет ли масштабная вакцинация изменить ситуацию и вернуть человечеству свободу – свободу путешествовать, общаться и обнимать родных?

Очевидно, что и сама пандемия, и вакцинация как один из обязательных элементов формирования коллективного иммунитета – непростая задача для каждой страны, в частности для Украины. Вызовов и вопросов очень много. Все они стоят содержательного разговора, активного общественного диалога.

С 8 по 10 февраля в Киеве состоится Всеукраинский форум "Украина 30", во время которого эксперты и чиновники смогут ответить на некоторые первоочередные вопросы людей. А что вас волнует в этой теме?".

Детали: Зеленский не уточнил, каким будет формат форума и кто именно будет в нем участвовать, однако этому предшествовал спор о темах для гипотетического референдума между лидером партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко и главой государства.

В середине февраля в Украине надеются начать вакцинацию населения против коронавируса SARS CoV 2, который вызывает болезнь COVID-19. Национальный план вакцинации предполагает 5 этапов.

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Темы: Зеленский


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