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Под ОАСК митинговали в поддержку нового украинского правописания

Понедельник, 1 февраля 2021, 10:22
Под ОАСК митинговали в поддержку нового украинского правописания
Укринформ

Под Окружным административным судом города Киева прошла акция протеста "Проєкт: правописанию-2019 быть!" против решения ОАСК от 28 января 2021 года, которым отменено новое украинское правописание.

Источник: "Укринформ"

Детали: По данным агентства, в акции приняли участие около 50 человек.

 

В частности преподаватель Национального университета "Киево-Могилянская академия" Мария Заринова отметила необходимость отстоять право пользоваться новой системой правописания.

Другие участники мероприятия отметили, что "отстоять язык - значит отстоять идентичность".

Среди участников акции были также представители "Рух опору капітуляції", студенты других вузов, в частности из Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, Киевского национального университета им. Тараса Шевченко и др.

 

Участники акции держали в руках плакаты с надписями: "А можно отменить иродов в мантиях?", "ОАСК/логика 1: 0", "Траєкторія, об’єкт, суб’єкт, проєкт - языковая норма", "Стыд ОАСК; Редакции правописания 2019-го быть!","Сегодня ОАСК отменил правописание - 2019; завтра - ОАСК отменил теорему Виета","Защитим украинский язык" и т.д.

 

Также протестующие скандировали "Новому правописанию - быть".

Активисты во время акции читали стихи.

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Темы: языксудакции
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