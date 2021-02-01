Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Во Франции считают санкции против РФ недостаточными и призывают свернуть "Северный поток-2"

Понедельник, 1 февраля 2021, 13:49

Государственный секретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон считает введенные Евросоюзом санкции против России, недостаточными.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в эфире радиостанции France Inter.

"Санкции уже приняты, мы можем принять другие, но мы должны четко понимать, что этого недостаточно", - сказал Бон.

Он также повторил позицию Франции о том, что проект российского газопровода "Северный поток-2" вызывает большие сомнения.

"Северный поток-2" рассматривается (в разрезе санкицй, - ред.), но это решение Германии, поскольку он находится в Германии. И мы всегда говорили, что у нас есть самые большие сомнения по поводу этого проекта", - сказал Бон.

На вопрос о том, означают эти слова призыв к Берлину отказаться от проекта газопровода, Бон ответил: "Именно так, мы уже об этом говорили".

Как известно, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не отказывается от проекта, хотя, вероятно, это станет раздражителем в улучшении отношений с новой администрацией США.

Президент Федерального морского и гидрографического агентства Германии заявила, что строительные работы на газопроводе в водах Германии могут быть остановлены на неопределенный срок, но противники проекта.

Темы: ФранциясанкцииРосcиягаз


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский: Мы бы все умерли в Крыму, но "зеленых человечков" не пустили...

Зеленский: Если б у Украины было ядерное оружие, вторжения России не было бы

видеоСолисту белорусской группы "Песняры" запретили въезд в Украину

МОЗ: Украина уже через две недели получит вакцины от коронавируса

У Зеленского есть вопрос к Байдену: Почему Украина до сих пор не в НАТО?

Главные новости воскресенья и ночи: визит СБУ на "Мотор Сич", протесты в РФ

Все новости...
Франция
Посол Франции рассказал, что страна в целом готова присоединиться к Крымской платформе
Девяти подозреваемым в избиении украинского подростка в Париже предъявили обвинение
Франция из-за коронавируса закрывает крупные ТРЦ
Последние новости
13:50
НАПК составило протоколы на судей Конституционного суда
13:50
В Украине будет три способа записаться на вакцинацию против коронавируса
13:49
Во Франции считают санкции против РФ недостаточными и призывают свернуть "Северный поток-2"
13:43
Двое топ-чиновников Нацбанка предлагали повысить учетную ставку до 6,5%
13:41
Несмотря на морозы, январь в Киеве оказался теплее нормы
13:40
Количество новых больных коронавирусом в Киеве снизилось: 161 за сутки
13:22
видео (обновлено)Разумков опубликовал пафосное видео о начале работы Рады
13:21
Запасы угля на складах ТЭС и дальше падают: почти вдвое меньше нормы
13:03
Зеленский: Мы бы все умерли в Крыму, но "зеленых человечков" не пустили...
13:02
Pfizer весной увеличит поставки вакцины в ЕС на 75 млн доз
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!