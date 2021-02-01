Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Украинские и американские ВМС потренировались вместе в Черном море

Понедельник, 1 февраля 2021, 14:42

В акватории Черного моря катерная тактическая группа с привлечением морской авиации Военно-морских сил Украины вместе с американскими эсминцем и кораблем обеспечения провели совместные тренировки типа PASSEX.

Источник: страница ВМС ВСУ в Facebook

Детали: Цель тренировки - поддержание безопасности в Черном море, совершенствование обучаемости и совместимости экипажей кораблей ВМС Украины и США для выполнения совместных морских операций в составе многонациональных тактических групп.

Все элементы обучения были спланированы и отработаны в соответствии со стандартами и процедурами НАТО.

 

В частности, были отработаны элементы тактического маневрирования, тренировки по сигналопроизводству с использованием международной системы сигналов, освещения морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства, тренировки по связи, противовоздушной обороны и отражения ударов противника и тому подобное.

Это первые в этом году тренировки типа PASSEX с кораблями США.

Прямая речь командира ракетного эсминца ВМС США Томаса Ралстона: "Проведя двустороннее тренировки на море с украинским флотом, мы обменялись опытом и укрепили наше партнерство... Я с нетерпением жду будущих возможностей совместных тренировок с украинским флотом".

 

Украинская правда
Темы: СШАЧерное мореВооруженные силы


powered by lun.ua
Главное сегодня

инфографикаСБУ разоблачила агентурную сеть спецслужб РФ в Telegram: "Легитимный", "Резидент" и т.д

видео (обновлено)Разумков опубликовал пафосное видео о начале работы Рады

Зеленский: Мы бы все умерли в Крыму, но "зеленых человечков" не пустили...

Зеленский: Если б у Украины было ядерное оружие, вторжения России не было бы

видеоСолисту белорусской группы "Песняры" запретили въезд в Украину

МОЗ: Украина уже через две недели получит вакцины от коронавируса

Все новости...
США
Трамп нанял новых адвокатов перед началом судебного процесса по импичменту
У Зеленского есть вопрос к Байдену: Почему Украина до сих пор не в НАТО?
После скандала Трамп все же определился с адвокатами в деле импичмента
Последние новости
15:25
Украина отреагировала на "грубое насилие" к акциям протеста в России
15:15
Рада на этой неделе может рассмотреть законопроект об оружии
15:03
Украина возобновила импорт электроэнергии из России
15:00
Температурные качели: 2 февраля в Украине от 15° мороза до 13° тепла
14:51
Ляшко объяснил, когда может понадобиться удостоверение о вакцинации
14:42
фотоУкраинские и американские ВМС потренировались вместе в Черном море
14:31
Ощадбанк снизил ставки по кредитам для бизнеса
14:24
В некоторых регионах могут ослабить карантин – Шмыгаль
14:13
фотоIKEA открыла первый магазин в Украине
14:10
инфографикаСБУ разоблачила агентурную сеть спецслужб РФ в Telegram: "Легитимный", "Резидент" и т.д
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!