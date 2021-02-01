Украинские и американские ВМС потренировались вместе в Черном море

В акватории Черного моря катерная тактическая группа с привлечением морской авиации Военно-морских сил Украины вместе с американскими эсминцем и кораблем обеспечения провели совместные тренировки типа PASSEX.

Источник: страница ВМС ВСУ в Facebook

Детали: Цель тренировки - поддержание безопасности в Черном море, совершенствование обучаемости и совместимости экипажей кораблей ВМС Украины и США для выполнения совместных морских операций в составе многонациональных тактических групп.

Все элементы обучения были спланированы и отработаны в соответствии со стандартами и процедурами НАТО.

В частности, были отработаны элементы тактического маневрирования, тренировки по сигналопроизводству с использованием международной системы сигналов, освещения морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства, тренировки по связи, противовоздушной обороны и отражения ударов противника и тому подобное.

Это первые в этом году тренировки типа PASSEX с кораблями США.

Прямая речь командира ракетного эсминца ВМС США Томаса Ралстона: "Проведя двустороннее тренировки на море с украинским флотом, мы обменялись опытом и укрепили наше партнерство... Я с нетерпением жду будущих возможностей совместных тренировок с украинским флотом".