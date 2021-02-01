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Температурные качели: 2 февраля в Украине от 15° мороза до 13° тепла

Понедельник, 1 февраля 2021, 14:00
Температурные качели: 2 февраля в Украине от 15° мороза до 13° тепла

В ближайшие сутки вызванные циклоном осадки утихнут, погода будет переменчивой: ночью местами сильный мороз, днем ​​- оттепель и плюсовая температура.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Детали: По данным синоптика, 2 февраля холоднее всего будет на севере: ночью -7-15 градусов, днем ​​-3-7 градусов. Восток окажется самым теплым: ночью 1 +4 градуса, днем ​​+5 +7 градусов, но на Харьковщине холоднее, в течение дня +2 +4 градуса.

В Центре ночью морозно, -3-7 градусов, однако днем будет ​​оттепель. В Днипре и области ночью около нуля, днем ​​до +5 градусов.

На юге температурная картинка еще пестрее: в Запорожье и на Херсонщине ночью +2 + 4 градуса, днем ​​+4 + 9 градусов, в Одесской области и в Николаевской области ночью -1-3, днем ​​+2 +4 градуса. В Крыму днем ​​вероятно до +10 +13 градусов.

На Западе ночью 3-6, на Волыни и Ровенщине до -10-14 градусов, днем ​​от 2 мороза до 2 тепла, на Закарпатье до +5 градусов.

Во вторник место циклона со снегом и дождями, временно займет антициклон.

Поэтому 2 февраля в большинстве областей Украины существенные осадки маловероятны, только циклоническое влияние еще будут чувствовать южная и восточная части, там 2 февраля будут преобладать дожди.

В Киеве во вторник - сухо, без снега. Однако будет морозно, ночью -8-10 градусов, в окрестностях до -12 градусов, днем ​​-3-5 градусов.

На дорогах будет гололедица.

Прямая речь: "Юный февраль продолжать болтать ножками на качелях - в середине недели в большинстве областей Украины потеплеет, а в конце недели, в течение пятницы-субботы-воскресенья снова усилятся морозы".

Украинская правда
Темы: погода
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