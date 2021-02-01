Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина отреагировала на "грубое насилие" к акциям протеста в России

Понедельник, 1 февраля 2021, 14:25
Украина отреагировала на грубое насилие к акциям протеста в России

Официальный Киев считает, что мир должен отреагировать на действия российских властей, которые применили грубое насилие к протестующим и журналистам 31 января.

Источник: заявление Министерства иностранных дел

Прямая речь: "Очередной акт подавления прав российских граждан на мирные собрания и свободу слова, аресты членов оппозиции и представителей средств массовой информации, преследование несогласных с агрессивной политикой российских властей внутри страны и на международной арене является тревожными свидетельствами дальнейших ограничений основных прав и свобод и нарушения Россией своих международных обязательств в сфере обеспечения прав человека.

Российские власти, которые культивируют беззаконие и насилие в стране и грубо нарушают права своих граждан, применяют аналогичные методы и подходы в международной политике, подрывая международный мир и безопасность".

Детали: В МИД считают, что такие действия не могут оставаться без ответа со стороны международного сообщества и пришло время для более решительных действий и привлечения к ответственности виновных.

По мнению МИД, должны быть безотлагательно использованы все международные механизмы давления, в том числе санкционного, за нарушение прав человека.

Предыстория: В России во время акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального в воскресенье, 31 января, задержали рекордное количество людей - более 5000, в том числе более 80 журналистов.

Шествие в воскресенье в Москве, в котором приняли участие несколько тысяч человек, продолжалось более четырех с половиной часов. Демонстранты прошли от станции метро "Красные ворота" и "Сухаревская" до Площади трех вокзалов, а затем к СИЗО "Матросская тишина", где сидит Навальный. После того, как протестующих разогнали у изолятора, они пошли к метро "Комсомольская". Полиция проводила жесткие задержания в течение всего шествия.

Украинская правда
Темы: РосcияУкраинаНавальный
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Все новости...
Росcия
Лидеры ЕС и Латинской Америки обсудят войну в Украине
На Запорожье оккупанты не выдают лекарства людям без паспорта РФ – ЦНС
Воздушники предупредили об угрозе применения россиянами баллистики в 4 областях
Последние новости
11:38
Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник
11:30
Науседа с отрывом лидирует в президентском рейтинге в Литве
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
11:20
После сбития трех Су-34 россияне действуют менее нагло на Херсонщине – Игнат
11:20
фотоНа побережье моря в Дании выбросило тысячи пар обуви из судна, которое попало в шторм
10:46
Премьер Сербии говорит, что спецслужбы России предупредили Белград о протестах
10:40
В Колорадо произошла стрельба в торговом центре: 1 погибший и 2 раненых
10:39
Ультраправый победитель выборов в Нидерландах хочет, чтобы в Турции избрали нового лидера
10:35
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за МиГ-31К
10:32
В Италии осужденный сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, потому что не хотел сам праздновать Рождество
Все новости...
Реклама: