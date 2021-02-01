Украина отреагировала на "грубое насилие" к акциям протеста в России

Официальный Киев считает, что мир должен отреагировать на действия российских властей, которые применили грубое насилие к протестующим и журналистам 31 января.

Источник: заявление Министерства иностранных дел

Прямая речь: "Очередной акт подавления прав российских граждан на мирные собрания и свободу слова, аресты членов оппозиции и представителей средств массовой информации, преследование несогласных с агрессивной политикой российских властей внутри страны и на международной арене является тревожными свидетельствами дальнейших ограничений основных прав и свобод и нарушения Россией своих международных обязательств в сфере обеспечения прав человека.

Российские власти, которые культивируют беззаконие и насилие в стране и грубо нарушают права своих граждан, применяют аналогичные методы и подходы в международной политике, подрывая международный мир и безопасность".

Детали: В МИД считают, что такие действия не могут оставаться без ответа со стороны международного сообщества и пришло время для более решительных действий и привлечения к ответственности виновных.

По мнению МИД, должны быть безотлагательно использованы все международные механизмы давления, в том числе санкционного, за нарушение прав человека.

Предыстория: В России во время акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального в воскресенье, 31 января, задержали рекордное количество людей - более 5000, в том числе более 80 журналистов.

Шествие в воскресенье в Москве, в котором приняли участие несколько тысяч человек, продолжалось более четырех с половиной часов. Демонстранты прошли от станции метро "Красные ворота" и "Сухаревская" до Площади трех вокзалов, а затем к СИЗО "Матросская тишина", где сидит Навальный. После того, как протестующих разогнали у изолятора, они пошли к метро "Комсомольская". Полиция проводила жесткие задержания в течение всего шествия.