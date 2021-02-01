Посол рассказал, чего ждать от рассмотрения дела MH17 по сути

Посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов выразил надежду, что слушания по делу о сбивании рейса MH17 по сути начнутся 7 июня 2021 года, как объявил суд в декабре прошлого года.

Об этом дипломат сказал в комментарии корреспонденту "Укринформа" в Гааге, пишет "Европейская правда".

"Мы ожидаем, что в июне, как суд и определил, начнутся слушания по существу", - подчеркнул Ченцов.

По его словам, очень важно, что несмотря на коронавирус и усиленные карантинные меры суд продолжается.

"Относительно рассмотрения дела по существу, то в июне, как ожидается, суд сосредоточит свое внимание на таких ключевых вопросах, как оружие, которым был сбит самолет, место запуска ракеты, роль четырех подсудимых. Собственно, на этом будут сконцентрированы слушания", - сказал Ченцов.

Он также отметил, что под проведение четвертого блока слушаний по делу МН17 запланирован почти весь 2021 год, за исключением августа, октября и декабря.

Как сообщалось, в Нидерландах 1 февраля возобновились слушания по делу о сбитом над Донбассом пассажирском авиалайнере рейса МН17 "Малайзийских авиалиний".

По словам Ченцова, сегодня еще рассматриваются технические вопросы, в частности, допрос экспертов, вопросы, связанные с осмотром реконструкции обломков и с обращением родственников погибших относительно компенсаций.