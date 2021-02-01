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Последний корвет в Украине порежут на металлолом – СМИ

Понедельник, 1 февраля 2021, 18:31
Последний корвет в Украине порежут на металлолом – СМИ

ВМС ВС Украины спишет корабль "Винница" (A206) ​​и два рейдовых катера - "Токмак" (A733) и еще один катер.

Источник: Український мілітарний портал со ссылкой на источники в Минобороны

Детали: Отмечается, что торжественная церемония спуска флагов на этих кораблях должна состояться в ближайшее время.

Списание корвета "Винница" планировалось еще до конца 2013 года, но впоследствии планы сместили и после российской агрессии в 2014 году, вместе с оккупацией Крыма и захватом 80% плавсостава ВМС ВС Украины корабль оставался в боевом составе флота.  Причиной намерений списания был возраст корабля и его техническая неисправность, в частности там не работает большинство систем и вооружения, ремонта требует как главная энергетическая установка, так и большинство агрегатов, корпус корабля также в критическом состоянии.

Справка: Корабль "Винница" (предыдущее его название в составе ВМС ВС Украины и Морской охраны - "Днепр") был заложен 23.12.1975 года, спущен на воду 12.09.1976 года, в строй вошел 31 декабря того же года в 5-ю  отдельную Балаклавскую бригаду пограничных сторожевых кораблей, где и служил до 1992 года, пока не перешел в морские части Госкомитета по охране границ (нынешняя Государственная пограничная служба).

В январе 1996 года корабль был передан вновь ВМС Украины.

"Украинская правда" в Threads

Темы: корабли
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