Европол предупредил о мошенничестве с сертификатами с результатами COVID-тестов

По информации Европола, ирландская организованная банда стоит по схеме подделки результатов теста на коронавирус для людей, путешествующих между странами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Европол получил "разведывательные данные о предполагаемом использовании мобильного приложения организованной преступной группой "Rathkeale Rovers", которое позволяет членам группы вручную подделывать результаты тестов", - сообщили в организации.

"Пока ограничения на выезд остаются в силе из-за пандемии, очень вероятно, что преступники воспользуются возможностью изготавливать и продавать поддельные сертификаты с результатами тестов на COVID-19", - говорится в сообщении.

Предостережение поступило на фоне "нескольких случаев" фальшивых туристических сертификатов, которые продаются путешественникам, заявил Европол.

Речь идет в частности, о подделках отрицательных результатов тестов в аэропорту Шарля де Голля в Париже и о мошенниках, продающих фальшивые документы в Британии.