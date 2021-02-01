В первый день февраля боевики 4 раза нарушили "тишину"

В течение суток 1 февраля в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Дословно: "В пригороде Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций с автоматического станкового, ручного противотанкового и подствольного гранатометов.

Неподалеку Новомихайловки противник вел огонь из стрелкового оружия, а у населенного пункта Пищевик - с автоматических станковых гранатометов".

Детали: Отмечается, что боевых потерь среди ВСУ нет.

Напомним: В зоне ООС во время дежурства исчез военный.