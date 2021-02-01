Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В первый день февраля боевики 4 раза нарушили "тишину"

Понедельник, 1 февраля 2021, 22:40

В течение суток 1 февраля в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Дословно: "В пригороде Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций с автоматического станкового, ручного противотанкового и подствольного гранатометов.

Неподалеку Новомихайловки противник вел огонь из стрелкового оружия, а у населенного пункта Пищевик - с автоматических станковых гранатометов".

Детали: Отмечается, что боевых потерь среди ВСУ нет.

Напомним: В зоне ООС во время дежурства исчез военный.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна


powered by lun.ua
Главное сегодня

обновлено от 19:22Экс-главу ГАСИ объявили в розыск, он нашелся в Facebook

Новости 1 февраля: интервью Зеленского для НВО, исключение Дубинского из фракции

Дубинского исключили из фракции "Слуга народа"

Новое украинское правописание не отменят до нынешнего ВНО – Кабмин

Госсекретарь США ответил на упреки РФ: Правительство России делает большую ошибку

инфографикаСБУ разоблачила агентурную сеть спецслужб РФ в Telegram: "Легитимный", "Резидент" и т.д

Все новости...
Донбасс
В зоне ООС во время дежурства исчез военный
В ОРДО заявили о получении российской вакцины от COVID-19
Кравчук хочет вынести на референдум вопрос Донбасса и Крыма
Последние новости
22:49
Умер режиссер Сергей Проскурня
22:40
В первый день февраля боевики 4 раза нарушили "тишину"
22:21
Европол предупредил о мошенничестве с сертификатами с результатами COVID-тестов
22:08
Новости экономики: Импорт электроэнергии из России, Зеленский не позволит Китаю купить "Мотор-Сич"
22:06
обновлено от 19:22Экс-главу ГАСИ объявили в розыск, он нашелся в Facebook
21:55
Печерский суд снова вмешался в расследование по "ВиЭйБи Банку" – НАБУ
21:24
Новости 1 февраля: интервью Зеленского для НВО, исключение Дубинского из фракции
21:15
Нацкомиссия не признала "псевдо-собрание" акционеров "Мотор-Сичи"
20:57
Арахамия не исключает коалиции с "Батькивщиной"
20:36
Гривня продолжает укрепляться к доллару и евро
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!