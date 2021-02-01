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Футбол: еще один игрок сборной Украины будет играть в чемпионате Италии

Понедельник, 1 февраля 2021, 23:50
Atalanta B.C.

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Виктор Коваленко перешел в итальянскую "Аталанту".

Источник: FC Atalanta, Sportarena

Детали: В составе Коваленко стал партнером еще одного футболиста сборной Украины — полузащитника Руслана Малиновского. Тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини обещал, что клуб сразу же даст шанс украинцу показать себя на поле.

Сообщается, что хавбек перебрался в клуб из Бергамо за 700 тысяч евро, подписав контракт сроком на 4,5 года.

Итальянские СМИ сообщают, что заработная плата украинца составит два миллиона евро. Таким образом, Коваленко стал самым высокооплачиваемым футболистом в "Аталанте".

Украинец в новом клубе будет играть под 20 номером.

Справка: В нынешнем сезоне хавбек забил четыре гола в 11 матчах "Шахтера" во всех турнирах. Дебютировать за "Аталанту" он может уже 3 февраля в матче Кубка Италии против Наполи.

Аталанта занимает 7 место турнирной таблицы Серии А, имея в своем активе 36 набранных очков после 20 сыгранных туров.

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Публикация от Atalanta B.C. (@atalantabc)

Темы: футболспортукраинцы


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