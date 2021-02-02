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Меркель обещает, что каждый немец к концу лета сможет сделать прививку от COVID-19

Вторник, 2 февраля 2021, 02:51
Меркель обещает, что каждый немец к концу лета сможет сделать прививку от COVID-19

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что до конца лета каждому немцу дадут возможность вакцинироваться от коронавируса.

Источник: DW

Детали: Такое заявление канцлер сделала после консультаций с федеральным правительством, представителями земель и фармацевтическими компаниями.

В министерстве здравоохранения прогнозируют, что до конца года в Германии, где проживает 83 млн человек, будут доступны более 320 млн доз вакцины.

Напомним:

  • За время пандемии в Германии зарегистрировали 2,2 млн случаев коронавируса. От осложнений заболевания умерли более 58 тысяч человек. Только за минувшие сутки в стране выявили более 6,5 тысяч новых больных.

Украинская правда
Темы: Германиявакцинациякоронавирус
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