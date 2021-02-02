Меркель обещает, что каждый немец к концу лета сможет сделать прививку от COVID-19

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что до конца лета каждому немцу дадут возможность вакцинироваться от коронавируса.

Источник: DW

Детали: Такое заявление канцлер сделала после консультаций с федеральным правительством, представителями земель и фармацевтическими компаниями.

В министерстве здравоохранения прогнозируют, что до конца года в Германии, где проживает 83 млн человек, будут доступны более 320 млн доз вакцины.

Напомним: