Меркель обещает, что каждый немец к концу лета сможет сделать прививку от COVID-19
Вторник, 2 февраля 2021, 03:51
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что до конца лета каждому немцу дадут возможность вакцинироваться от коронавируса.
Источник: DW
Детали: Такое заявление канцлер сделала после консультаций с федеральным правительством, представителями земель и фармацевтическими компаниями.
В министерстве здравоохранения прогнозируют, что до конца года в Германии, где проживает 83 млн человек, будут доступны более 320 млн доз вакцины.
Напомним:
- За время пандемии в Германии зарегистрировали 2,2 млн случаев коронавируса. От осложнений заболевания умерли более 58 тысяч человек. Только за минувшие сутки в стране выявили более 6,5 тысяч новых больных.
Украинская правда