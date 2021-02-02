Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Госдеп: Украине важно сохранить прогресс в борьбе с коррупцией и реформах

Вторник, 2 февраля 2021, 05:41
Госдеп: Украине важно сохранить прогресс в борьбе с коррупцией и реформах

В Госдепе США отметили важность сохранения Украиной прогресса в борьбе с коррупцией, реализации верховенства права и экономических реформ. Об этом заявил государственный секретарь Энтони Блинкен во время разговора с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Источник: сообщение Государственного департамента США

Дословно: "Госсекретарь Блинкен подчеркнул важность для Украины сохранения прогресса в борьбе с коррупцией, обеспечении верховенства права и экономических реформ, которые укрепят украинские институты и обеспечат светлое и процветающее будущее для всех украинцев".

Детали: Блинкен также отметил, что Украина имеет двухпартийную поддержку в США. В то же время, Соединенные Штаты отмечают приоритет суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических стремлений Украины.

Новый госсекретарь пообещал экономическую и военную помощь нашей стране.

Стороны также обсудили усилия Украины в борьбе с пандемией и достижения дипломатического урегулирования агрессии России на Донбассе и Крыму.

Что предшествовало: Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба впервые поговорил с новым государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Стороны подтвердили важность стратегического партнерства.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАМИДКулеба Дмитрий
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

Все новости...
США
Посол США обратилась к украинцам на 500-й день вторжения России
Киев опасается, что неформальные переговоры США и РФ связаны с членством Украины в НАТО – СМИ
Не в городах и записывая локации: у Украины есть пять принципов использования кассетных боеприпасов
Последние новости
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
11:43
Руководитель столицы Сербии после протестов оппозиции заговорил о "майданизации"
11:38
Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник
11:30
Науседа с отрывом лидирует в президентском рейтинге в Литве
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
11:20
Россияне ищут, чем сбили их три Су-34, и действуют менее нагло на Херсонщине – Игнат
Все новости...
Реклама: