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Главные новости понедельника и ночи: интервью Зеленского, исключение Дубинского из фракции

Вторник, 2 февраля 2021, 07:00

Зеленский рассказал, что его больше всего беспокоит в "пленках Порошенко-Байдена", Дубинского исключили из фракции "Слуга народа", — актуальные новости 1 февраля.

Об интервью Зеленского

Президент Владимир Зеленский считает, что главная проблема в опубликованном аудио с якобы разговором Порошенко с Байденом - не тема сына последнего, а тот факт, что кому-то вообще удалось вести запись в кабинете президента Украины. 

Помимо этого, Зеленский хочет от США во главе с Байденом помощи в противостоянии с Россией и содействия в движении Украины в НАТО.

Владимир Зеленский считает отказ от ядерного оружия предательством Украины и большой ошибкой, но также считает неправильным стремиться вернуть ядерный статус.

Президент также считает, что не допустил бы оккупации Крымского полуострова в 2014 году, если бы тогда возглавлял государство.

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Украинская правда
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