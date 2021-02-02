Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Главные новости понедельника и ночи: интервью Зеленского, исключение Дубинского из фракции

Вторник, 2 февраля 2021, 08:00

Зеленский рассказал, что его больше всего беспокоит в "пленках Порошенко-Байдена", Дубинского исключили из фракции "Слуга народа", — актуальные новости 1 февраля.

Об интервью Зеленского

Президент Владимир Зеленский считает, что главная проблема в опубликованном аудио с якобы разговором Порошенко с Байденом - не тема сына последнего, а тот факт, что кому-то вообще удалось вести запись в кабинете президента Украины. 

Помимо этого, Зеленский хочет от США во главе с Байденом помощи в противостоянии с Россией и содействия в движении Украины в НАТО.

Владимир Зеленский считает отказ от ядерного оружия предательством Украины и большой ошибкой, но также считает неправильным стремиться вернуть ядерный статус.

Президент также считает, что не допустил бы оккупации Крымского полуострова в 2014 году, если бы тогда возглавлял государство.

О Толоке Украинской правды

Присоединяйтесь к Толоке УП и получите эксклюзивные промокоды от бизнес-партнеров Украинской правды.

 

О других важных новостях

Фракция "Слуга народа" на своем заседании в понедельник проголосовала за исключение из своих рядов нардепа Александра Дубинского.

Украина начнет вакцинацию против коронавируса в феврале, первые вакцины против коронавирусной болезни COVID-19 поступят через две недели, то есть в середине февраля.

В Украине запустят сайт, на котором можно будет записаться на вакцинацию против COVID-19, также можно будет записаться на прививки в телефонном режиме и у семейного врача.

Киберспециалисты СБУ разоблачили масштабную агентурную сеть, которая занималась разведывательно-подрывной деятельностью на заказ спецслужб РФ. Речь идет о каналах "Легитимный", "Резидент", "Картель", "Сплетница"и т.д.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков опубликовал видеоролик о начале работы пятой сессии Верховной Рады ІХ созыва. Некоторые пользователи в соцсети спрашивают, можно ли расценивать ролик как начало президентской кампании Разумкова.

Пограничники запретили въезд в Украину солисту белорусской группы "Песняры" из-за незаконного посещения Крыма.

Российский фронтовой бомбардировщик Су-24 провел полет на малой высоте над американским эсминцем USS Donald Cook, который находится в Черном море.

Бывший президент Польши Лех Валенса ищет дополнительную работу, поскольку пандемия коронавируса ударила по его финансам.

Экс-руководителю Государственной архитектурно-строительной инспекции Алексею Кудрявцеву сообщили о подозрении за использование поддельного иностранного диплома при устройстве на работу и объявили в розыск. Кудрявцев через Facebook отрицает, что скрывается от следствия.

На 64 году жизни скончался украинский режиссер и продюсер Сергей Проскурня.

Вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский рассказал, что президент Владимир Зеленский дал задание вывести в космос аппарат дистанционного зондирования земли.

Президент Владимир Зеленский назначил стипендии выдающимся деятелям культуры и искусства. Среди них поэт-шестидесятник, лауреат Шевченковской премии Василий Голобородько.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сомневается, что к Нормандскому формату можно подключить США, поскольку на это требуется согласие всех участников переговоров, а Россия будет против.

Украинская правда


powered by lun.ua
Главное сегодня

Глава МИД сомневается, что США присоединятся к Нормандскому формату

Зеленский поручил запустить спутник к 30-летию независимости Украины

Умер режиссер Сергей Проскурня

обновлено от 19:22Экс-главу ГАСИ объявили в розыск, он нашелся в Facebook

Новости 1 февраля: интервью Зеленского для НВО, исключение Дубинского из фракции

Дубинского исключили из фракции "Слуга народа"

Все новости...
Последние новости
08:20
COVID в Украине: 2394 случая за сутки, 156 больных умерли
08:00
Главные новости понедельника и ночи: интервью Зеленского, исключение Дубинского из фракции
07:34
Боевики открывали огонь из гранатометов и пулеметов – ООС
06:41
Госдеп: Украине важно сохранить прогресс в борьбе с коррупцией и реформах
05:37
Пандемия: больше всего больных за сутки насчитали в США, Испании и Бразилии
04:42
Полицейские в США применили против 9-летнего ребенка перцовый баллончик
03:51
Меркель обещает, что каждый немец к концу лета сможет сделать прививку от COVID-19
03:07
В ОБСЕ насчитали почти 90 нарушений на Донбассе за выходные
02:16
"Слуги" обсудят вопросы членства Дубинского в партии – Верещук
01:39
Глава МИД сомневается, что США присоединятся к Нормандскому формату
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!