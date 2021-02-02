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Боевики открывали огонь из гранатометов и пулеметов – ООС

Вторник, 2 февраля 2021, 06:34
Боевики открывали огонь из гранатометов и пулеметов – ООС

1 февраля российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня: вели огонь у Авдеевки, Пищевика, Новомихайловки и Пивденного.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: В частности, у Авдеевки оккупанты открывали огонь из автоматического станкового, ручного противотанкового и подствольного гранатометов. Неподалеку Пищевика боевики вели огонь из автоматических станковых гранатометов, а неподалеку Новомихайловки – из стрелкового оружия.

Кроме того, вблизи Пивденного российско-оккупационные войска нарушали тишину с автоматического станкового и станковой противотанкового гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет.

С начала текущих суток, 2 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе
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