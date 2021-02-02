Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Боевики открывали огонь из гранатометов и пулеметов – ООС

Вторник, 2 февраля 2021, 07:34

1 февраля российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня: вели огонь у Авдеевки, Пищевика, Новомихайловки и Пивденного.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: В частности, у Авдеевки оккупанты открывали огонь из автоматического станкового, ручного противотанкового и подствольного гранатометов. Неподалеку Пищевика боевики вели огонь из автоматических станковых гранатометов, а неподалеку Новомихайловки – из стрелкового оружия.

Кроме того, вблизи Пивденного российско-оккупационные войска нарушали тишину с автоматического станкового и станковой противотанкового гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет.

С начала текущих суток, 2 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе


powered by lun.ua
Главное сегодня

Глава МИД сомневается, что США присоединятся к Нормандскому формату

Зеленский поручил запустить спутник к 30-летию независимости Украины

Умер режиссер Сергей Проскурня

обновлено от 19:22Экс-главу ГАСИ объявили в розыск, он нашелся в Facebook

Новости 1 февраля: интервью Зеленского для НВО, исключение Дубинского из фракции

Дубинского исключили из фракции "Слуга народа"

Все новости...
ООС
В первый день февраля боевики 4 раза нарушили "тишину"
В зоне ООС во время дежурства исчез военный
Боевики 9 раз нарушили перемирие, потерь нет – ООС
Последние новости
08:20
COVID в Украине: 2394 случая за сутки, 156 больных умерли
08:00
Главные новости понедельника и ночи: интервью Зеленского, исключение Дубинского из фракции
07:34
Боевики открывали огонь из гранатометов и пулеметов – ООС
06:41
Госдеп: Украине важно сохранить прогресс в борьбе с коррупцией и реформах
05:37
Пандемия: больше всего больных за сутки насчитали в США, Испании и Бразилии
04:42
Полицейские в США применили против 9-летнего ребенка перцовый баллончик
03:51
Меркель обещает, что каждый немец к концу лета сможет сделать прививку от COVID-19
03:07
В ОБСЕ насчитали почти 90 нарушений на Донбассе за выходные
02:16
"Слуги" обсудят вопросы членства Дубинского в партии – Верещук
01:39
Глава МИД сомневается, что США присоединятся к Нормандскому формату
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!