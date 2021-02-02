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Байден обсудил с республиканцами "альтернативный план", но согласия нет

Вторник, 2 февраля 2021, 08:33
Байден обсудил с республиканцами альтернативный план, но согласия нет
Saul Loeb, Twitter AFP

Президент США Джо Байден встретился в понедельник с группой республиканских сенаторов, продвигающих альтернативу его масштабному плану помощи из-за эпидемии Covid-19, но договоренностей не достигли.

Источник: AFP

Детали: Байден хочет потратить 1,9 трлн долларов на активизацию американской экономики, пострадавшей в результате пандемии, но республиканцы в Конгрессе заявили, что не поддержат такой большой пакет.

В воскресенье группа из 10 республиканцев детализировала мероприятия на сумму 600 млрд долларов.

Байден, который демонстрирует стремление восстановить двухпартийность в Вашингтоне, ответил приглашением в Белый дом для обсуждения этой идеи.

Но никакого согласия после встречи не было, хотя сенатор-республиканец Сьюзан Коллинз назвала двухчасовую беседу "откровенной и очень полезной".

Сенаторы в итоговом заявлении назвали эту встречу "очень продуктивным обменом мнениями" и выразили намерение продолжить переговоры с администрацией Байдена и другими сенаторами "в ближайшие дни" для достижения согласия по двухпартийному пакету помощи.

Со своей стороны, Белый дом заявил, что его пакет был тщательно разработан с учетом нынешних данных и изменения в нем не освободят нацию от "насущных нужд".

Предложения республиканцев исключают помощь государственным и местным органам власти, которую демократы заявляют в любом пакете. Они также предлагают стимулирующие чеки в размере 1000 долларов, тогда как Байден – 1400 долларов.

Республиканцы хотят, чтобы помощь больше предназначалась тем, кто в этом нуждается. В их плане на борьбу с пандемией выделяется 160 млрд долларов, в том числе 20 млрд на национальную программу вакцин и 50 млрд на расширение тестирования.

Лидеры демократов уже заявили, что попытаются найти голоса в Конгрессе без республиканцев, чтобы поддержать план нового президента.

Байден заявил, что и экономике, и системе здравоохранения нужна помощь – и его план спасения должен вытащить их из кризисов и поставить нацию на путь восстановления.

Отмечается, что в США еженедельно подают 1,3 млн заявок на пособия по безработице, что в 2020 году страна имела наихудший спад с 1946 года, а экономика сократилась на 3,5%.

Темы: СШАБайденэпидемияэкономика
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