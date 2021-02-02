Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Эрдоган вновь заговорил об изменении Конституции Турции

Вторник, 2 февраля 2021, 11:27

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости вновь обсудить внесение изменений в Конституцию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

"Если правящая партия Турции "Справедливость и развитие" (АК) достигнет консенсуса со своим партнером "Народным альянсом", тогда возможны действия по разработке новой конституции на ближайший период", - заявил Эрдоган.

Последний раз изменения в Конституцию Турции вносились в апреле 2017 года в результате референдума.

Тогда было внесено 18 поправок, в частности, упразднена должность премьер-министра и увеличено количество депутатов парламента.

Президент получил право назначать министров, а также представлять бюджет на рассмотрение парламента, выдвигать кандидатуры судей высших судов, распускать парламент и вводить в стране чрезвычайное положение. Указы президента получили статус законов.

Темы: ТурцияЭрдоганКонституция


powered by lun.ua
Главное сегодня

Степанов похвастался, что в Украине нет "красных зон"

ЕС обновил правила передвижения и ввел темно-красные зоны COVID-19

COVID в Украине: 2394 случая за сутки, 156 больных умерли

Глава МИД сомневается, что США присоединятся к Нормандскому формату

Зеленский поручил запустить спутник к 30-летию независимости Украины

Умер режиссер Сергей Проскурня

Все новости...
Турция
В Карабахе начал работу турецко-русский мониторинга "режима тишины"
Турция получила еще 6,5 млн доз китайской вакцины от коронавируса
Турция будет производить российскую вакцину "Спутник V"
Последние новости
11:34
Рада приняла санкции против Никарагуа
11:28
фотоОбъявленный в розыск экс-глава ГАСИ пришел в прокуратуру
11:27
Эрдоган вновь заговорил об изменении Конституции Турции
11:19
Украина ожидает более 2 миллиардов долларов от МВФ в этом году
11:10
В России придумали, как у подростков отбить желание ходить на митинги
11:02
Дубинского официально выгнали из фракции "Слуга народа"
10:49
Журналисту Казарину наконец-то удалось избавиться гражданства РФ
10:41
В Киеве 284 случая коронавируса за сутки, выздоровели в 6 раз больше
10:36
Амстердам переместит из центра квартал красных фонарей
10:21
Испания запускает пилотный проект четырехдневной рабочей недели
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!