Эрдоган вновь заговорил об изменении Конституции Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости вновь обсудить внесение изменений в Конституцию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

"Если правящая партия Турции "Справедливость и развитие" (АК) достигнет консенсуса со своим партнером "Народным альянсом", тогда возможны действия по разработке новой конституции на ближайший период", - заявил Эрдоган.

Последний раз изменения в Конституцию Турции вносились в апреле 2017 года в результате референдума.

Тогда было внесено 18 поправок, в частности, упразднена должность премьер-министра и увеличено количество депутатов парламента.

Президент получил право назначать министров, а также представлять бюджет на рассмотрение парламента, выдвигать кандидатуры судей высших судов, распускать парламент и вводить в стране чрезвычайное положение. Указы президента получили статус законов.