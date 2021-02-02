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Минеру киевских ТРЦ и метро светит до 8 лет тюрьмы

Вторник, 2 февраля 2021, 11:46

В Киеве задержали мужчину, который сообщал о заминировании станций метро и ТРЦ, злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.

Источник: Отдел коммуникации полиции Киева

Прямая речь начальника управления милиции в метрополитене Михаила Никонова: "Фигурантом оказался 25-летний киевлянин, ранее к уголовной ответственности не привлекался. После обыска по месту жительства мужа мы обнаружили несколько мобильных телефонов и сим-карты, с помощью которых он делал сообщение по спецлинии . Мы доказали его причастность к шести эпизодам".

Детали: Мужчина сообщал в полицию о якобы заложенной взрывчатке, однако после проверок объектов правоохранители не проявляли никаких подозрительных предметов.

Теперь шутнику грозит до восьми лет лишения свободы, ему сообщили о подозрение в совершении преступления - речь идет о "Заведомо ложном сообщение об угрозе безопасности граждан".

 

Предыстория:

  • Мужчину приговорили к 6 годам заключения за ложное сообщение о заминировании станций "Киевского метрополитена".
  • В январе-августе 2020 украинские правоохранители открыли 636 производств через заведомо ложные сообщения об угрозе безопасности граждан.

Украинская правда
Темы: Киевполиция


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