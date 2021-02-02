Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Минеру киевских ТРЦ и метро светит до 8 лет тюрьмы

Вторник, 2 февраля 2021, 10:46
Минеру киевских ТРЦ и метро светит до 8 лет тюрьмы

В Киеве задержали мужчину, который сообщал о заминировании станций метро и ТРЦ, злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.

Источник: Отдел коммуникации полиции Киева

Прямая речь начальника управления милиции в метрополитене Михаила Никонова: "Фигурантом оказался 25-летний киевлянин, ранее к уголовной ответственности не привлекался. После обыска по месту жительства мужа мы обнаружили несколько мобильных телефонов и сим-карты, с помощью которых он делал сообщение по спецлинии . Мы доказали его причастность к шести эпизодам".

Детали: Мужчина сообщал в полицию о якобы заложенной взрывчатке, однако после проверок объектов правоохранители не проявляли никаких подозрительных предметов.

Теперь шутнику грозит до восьми лет лишения свободы, ему сообщили о подозрение в совершении преступления - речь идет о "Заведомо ложном сообщение об угрозе безопасности граждан".

 

Предыстория:

  • Мужчину приговорили к 6 годам заключения за ложное сообщение о заминировании станций "Киевского метрополитена".
  • В январе-августе 2020 украинские правоохранители открыли 636 производств через заведомо ложные сообщения об угрозе безопасности граждан.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

Все новости...
Киев
КГВА пока не будет оповещать о тревоге из-за проблем с "экстренными оповещениями"
Залповый ливень в Киеве: есть подтопления в двух районах
Взрывы в Шевченковском суде: ГБР расследует все обстоятельства
Последние новости
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
11:43
Руководитель столицы Сербии после протестов оппозиции заговорил о "майданизации"
11:38
Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник
11:30
Науседа с отрывом лидирует в президентском рейтинге в Литве
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
11:20
Россияне ищут, чем сбили их три Су-34, и действуют менее нагло на Херсонщине – Игнат
Все новости...
Реклама: