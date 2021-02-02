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В Киеве обстреляли авто: злоумышленников задержали

Вторник, 2 февраля 2021, 10:43
В Киеве обстреляли авто: злоумышленников задержали
Фото полиции

Двое мужчин обстреляли автомобиль на проспекте Степана Бандеры в Оболонском районе Киева, злоумышленников задержали в ходе спецоперации.

Источник: полиция Киева

Детали: ЧП произошло вечером 1 февраля. Злоумышленники скрылись на авто. 

 
фото полиции 

К спецоперации по их розыску привлекли все наряды и патрули города. Злоумышленников задержали через час в Голосеевском районе города.

По словам руководителя полиции Киева Андрея Крищенко, из их машины изъяли оружие, из которого, вероятно, мужчины вели стрельбу.

 
Фото полиции 

Ночью следователи провели обыски по месту жительства злоумышленников и изъяли вещественные доказательства.

Также правоохранители разыскали автомобиль, в который стреляли нападавшие. В результате происшествия никто не пострадал. Транспортное средство со следами выстрелов изъяли для проведения экспертизы.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК.

Мужчинам грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Украинская правда
Темы: Киевполиция
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