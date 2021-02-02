В Киеве обстреляли авто: злоумышленников задержали
Двое мужчин обстреляли автомобиль на проспекте Степана Бандеры в Оболонском районе Киева, злоумышленников задержали в ходе спецоперации.
Источник: полиция Киева
Детали: ЧП произошло вечером 1 февраля. Злоумышленники скрылись на авто.
К спецоперации по их розыску привлекли все наряды и патрули города. Злоумышленников задержали через час в Голосеевском районе города.
По словам руководителя полиции Киева Андрея Крищенко, из их машины изъяли оружие, из которого, вероятно, мужчины вели стрельбу.
Ночью следователи провели обыски по месту жительства злоумышленников и изъяли вещественные доказательства.
Также правоохранители разыскали автомобиль, в который стреляли нападавшие. В результате происшествия никто не пострадал. Транспортное средство со следами выстрелов изъяли для проведения экспертизы.
По данному факту открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК.
Мужчинам грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.