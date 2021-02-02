От Донецкой области до Закарпатья: СБУ разоблачила сеть подстрекателей к сепаратизму

Служба безопасности Украины заявляет, что ее киберспециалисты блокировали деятельность межрегиональной сети агитаторов, распространявших через интернет призывы к нарушению территориальной целостности нашей страны и захвата государственной власти.

Источник: СБУ

Детали: Для распространения своих "публикаций" фигуранты создали и использовали ряд профилей в социальных сетях.

Так, в районе проведения операции Объединенных сил, СБУ обнаружила жителя Мариуполя, который распространял сепаратистские публикации на персональных страницах запрещенных соцсетей. Через интернет агитатор призывал к изменению границ государственной границы, а также популяризировал незаконные вооруженные формирования.

Следователи органов безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры следственные действия продолжаются.

На Закарпатье киберспециалисты СБУ разоблачили жителя Межгорья, который призвал к захвату государственной власти и изменению границ госграницы через создание так называемых "вооруженных отрядов правопорядка". Также злоумышленник распространял в интернете дискриминационные материалы в отношении разных национальных меньшинств, проживающих на территории страны.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 109 УК (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 1 ст. 161 УК (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). Под процессуальным руководством Закарпатской облпрокуратуры продолжаются следственные действия.

В Черниговской области СБУ завершила досудебное расследование в отношении гражданина одной из постсоветских стран, который распространял через интернет материалы с пропагандой войны. К противоправной деятельности иностранец пытался привлечь нескольких жителей региона.

Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по ст. 436 УК (пропаганда войны) и ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Во время обысков по месту проживания агитаторов правоохранители обнаружили компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности, а у одного из них – огнестрельное оружие без разрешительных документов.

Напомним: 1 февраля СБУ сообщила, что ее киберспециалисты разоблачили масштабную агентурную сеть, которая занималась разведывательно-подрывной деятельностью по заказу спецслужб России. Якобы 85 Главный центр специальной службы Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ привлекал украинских граждан к созданию и администрированию политических Telegram-каналов, а "главным менеджером" агентурной сети был одессит.

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