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В Украину с Запада идут дожди и мокрый снег

Вторник, 2 февраля 2021, 12:08
В Украину с Запада идут дожди и мокрый снег

В ближайшие сутки, 3 февраля, из Западной Европы в Украину начнет перемещаться более теплая воздушная масса, которая принесет в некоторые регионы мокрый снег и дождь.

Источник: Укргидрометцентр, чей прогноз передает Интерфакс-Украина

Детали: В среду в большинстве западных, днем местами и в северных областях небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без существенных осадков. Ночью и утром в южных и центральных областях местами туман.

На дорогах Украины, кроме юго-восточной части, кое-где гололедица.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 4-9° тепла; в северных и большинстве центральных областей ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла.

В Киеве - ночью без осадков, днём небольшой мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем 1-3° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 3 февраля самая высокая температура днем была 12,3 в 2002г., самая низкая ночью -26,8 в 2012г.

 

4 февраля ночью в западных и северных областях, днем в Украине дождь с переходом на северо-западе в мокрый снег. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в большинстве областей местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью и днем 0-5° тепла (днем в западных и восточных областях 3-8° тепла, на юге 7-12°).

В Киеве в четверг - ночью небольшой, днем умеренный дождь с переходом в мокрый снег. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 3-5° тепла.

 

Темы: погода
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