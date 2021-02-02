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Турция вакцинирует учителей, чтобы восстановить очное обучение в школах

Вторник, 2 февраля 2021, 12:24
Турция вакцинирует учителей, чтобы восстановить очное обучение в школах

Турция решила в феврале вакцинировать от коронавируса учителей, чтобы постепенно открыть школы по всей стране.

Об этом заявил министр образования Зия Селчук, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил об открытии школ в понедельник после заседания кабинета министров, заявив, что некоторые школы в небольших деревнях восстановят обучение 15 февраля, в то время как другие классы и возрастные группы снова начнут учиться очно с 1 марта.

По словам министра образования, все дошкольные учреждения также откроются на полный рабочий день 15 февраля.

"Мы планируем вакцинировать наших учителей, которые начнут обучение в очной форме, в течение февраля", - сказал Зия Селчук.

Ученики также смогут продолжить онлайн занятия, если так решат их родители.

С момента начала эпидемии в марте прошлого года в Турции зарегистрировано почти 2,5 миллиона случаев заболевания и более 26 000 случаев смерти от COVID-19.

По данным министерства здравоохранения, около 2,2 миллиона турок получили прививки вакциной китайской компании Sinovac Biotech Ltd. 

Темы: Турцияобразованиевакцинациякоронавирус
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