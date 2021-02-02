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Шеф дипломатии ЕС перед визитом в Москву поговорил с Кулебой

Вторник, 2 февраля 2021, 13:08
Шеф дипломатии ЕС перед визитом в Москву поговорил с Кулебой
Фото xs.uz

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель накануне визита в Россию провел телефонный разговор с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Об этом Боррель сообщил в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Хороший телефонный разговор с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, чтобы проинформировать его о моей предстоящей поездке в Россию", - заявил Боррель.

Он заверил, что во время визита передаст российской власти неизменную позицию ЕС о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины и призовет к полному выполнению Минских соглашений.

На прошлой неделе Кулеба заявил, что Украина спокойна относительно повестке дня, с которой Боррель в начале февраля посетит Россию.

Жозеп Боррель 4-6 февраля совершит первый на этом посту визит в Москву.

Напомним, накануне в ЕС заявили, что не изменили планов по поводу визита в Москву высокого представителя по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля после воскресных протестов в России.

Во время визита он будет говорить о действиях России в Украине и в соседних странах, а также о недавнем отравлении, задержании и аресте Навального и подавлении протестов в его поддержку.

До визита Борреля в Москву ЕС не будет принимать решение, вводить ли дополнительные санкции против России за арест Навального.

Темы: ЕСУкраинаРосcия
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