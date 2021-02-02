Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Шкарлет жалуется, что от его имени кто-то обманывает людей

Вторник, 2 февраля 2021, 15:16

Министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, что какие-то мошенники звонят от его имени к госслужащим и договариваются о встречах.

Источник: Telegram-канал Шкарлета

Прямая речь: "Участились случаи, когда неизвестные лица звонят педагогам, госслужащим и другим лицам и представляются мной. Говорят: "Вас беспокоит министр образования и науки Сергей Шкарлет", а дальше пытаются от моего имени договариваться о встречах".

Детали: Шкарлет отметил, что ему не известна цель этих мошенников и призвал своих коллег быть осторожными.

Он добавил, что все рабочие звонки осуществляет с телефонов приемной министерства, номера которых опубликованы на официальном сайте.

Шкарлет призвал обращаться по указанным на сайте МОН номерами тем, кто подозревает, что получил телефонный звонок от мошенников.

По его словам, сейчас юристы МОН работают над обращением в полицию из-за фейковых звонков.

Также он сообщил последний номер телефона, с которого происходили подобные звонки: 0957793488.

Украинская правда
Темы: ШкарлетМинобразования


powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, видео, обновленоПожарные тушат масштабный огонь в "Эпицентре К" на Николаевщине, задержан поджигатель с топором

"Укрэнерго": Оснований для ограничения импорта электроэнергии из РФ пока нет

У Дубинского могут забрать еще одну должность в "Слуге народа"

В России придумали, как у подростков отбить желание ходить на митинги

Дубинского официально выгнали из фракции "Слуга народа"

Журналисту Казарину наконец-то удалось избавиться гражданства РФ

Все новости...
Шкарлет
Учеба после карантина: в трех областях открылись меньше ¾ школ
Кнопкодавство за Шкарлета: Офис генпрокурора открыл дело, будет расследовать ГБР
В Минобразования считают, что дети 1-4 классов смогут вернуться в школы
Последние новости
15:53
Шмыгаль не пришел на встречу с Разумковым и главами фракций по тарифам – нардеп
15:33
Кулеба попросил ЕС ввести против РФ новый санкционный механизм
15:30
Рада приняла законопроект о весовом контроле грузовиков в первом чтении
15:29
Российские ученые: "Спутник V" эффективен против симптоматического COVID на 91,6%  
15:18
Янукович снова зовет прокуроров и ГБР к себе в РФ
15:17
Герус: Украина нуждается в импорте электроэнергии для прохождения морозов в феврале
15:16
Шкарлет жалуется, что от его имени кто-то обманывает людей
15:11
фотоРада ужесточила наказание за препятствование журналистам
15:07
Вода для Крыма: в "Роскосмосе" подготовили макет опреснительного завода 
14:53
Россия держит за решеткой 109 украинских политзаключенных
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!