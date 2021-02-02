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Шкарлет жалуется, что от его имени кто-то обманывает людей

Вторник, 2 февраля 2021, 14:16
Шкарлет жалуется, что от его имени кто-то обманывает людей

Министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, что какие-то мошенники звонят от его имени к госслужащим и договариваются о встречах.

Источник: Telegram-канал Шкарлета

Прямая речь: "Участились случаи, когда неизвестные лица звонят педагогам, госслужащим и другим лицам и представляются мной. Говорят: "Вас беспокоит министр образования и науки Сергей Шкарлет", а дальше пытаются от моего имени договариваться о встречах".

Детали: Шкарлет отметил, что ему не известна цель этих мошенников и призвал своих коллег быть осторожными.

Он добавил, что все рабочие звонки осуществляет с телефонов приемной министерства, номера которых опубликованы на официальном сайте.

Шкарлет призвал обращаться по указанным на сайте МОН номерами тем, кто подозревает, что получил телефонный звонок от мошенников.

По его словам, сейчас юристы МОН работают над обращением в полицию из-за фейковых звонков.

Также он сообщил последний номер телефона, с которого происходили подобные звонки: 0957793488.

Украинская правда
Темы: ШкарлетМинобразования
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