Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Украина, Молдова и Грузия заявили ЕС о желании более глубокой интеграции в рамках Восточного партнерства

Вторник, 2 февраля 2021, 16:52

Украина, Молдова и Грузия считают, что формат Восточного партнерства должен должным образом учитывать европейские стремления трех стран и ввести амбициозный подход для углубления их интеграции с ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в письме глав МИД трех стран о совместном стратегическом видении дальнейшего развития Восточного партнерства, который они направили главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю, комиссару ЕС по вопросам соседства и расширения Оливеру Вархеи и министрам иностранных дел государств-членов.

"Открытие новых горизонтов сотрудничества для наиболее заинтересованных и преданных европейскому вектору развития государств-партнеров будет способствовать их более тесному политическому, экономическому и секторальному сближению с ЕС. Адаптация Восточного партнерства к новым реалиям и потребностям его государств-участников необходима для укрепления трансформационного потенциала этой инициативы и стабильности в регионе", - цитирует пресс-служба украинского МИД письмо трех министров.

В письме очерчены приоритеты трех государств в рамках Восточного партнерства, включающие интеграцию во внутренний рынок ЕС, сближение с ЕС в сферах транспорта, энергетики, цифрового рынка, зеленой экономики, здравоохранение и усиление сотрудничества в сфере безопасности.

Министры сообщили о намерении усилить координацию по подготовке к саммиту Восточного партнерства в 2021 году и формирования нового пакета его задач и целей.

Главы МИД подчеркнули, что дифференцированный подход Украины, Грузии и Молдовы не отрицает преданности целостности и инклюзивности Восточного партнерства, признания важного стратегического значения инициативы для всех шести государств-участников и региона в целом.

Как уже сообщалось, в своей программе председательства в Совете ЕС Португалия заявила о намерении провести саммит Восточного партнерства в Брюсселе уже в феврале.

В то же время несколько дней спустя ее представитель отметил, что пока неизвестно, состоится ли запланированный саммит.

"Восточное партнерство" - инициатива ЕС, начатая в 2009 году, которая продолжает восточное направление европейской политики соседства. В нее вошли Украина, Грузия, Молдова, Армения, Азербайджан и Беларусь. В саммитах ВП Украина участвует на уровне президента.

Темы: УкраинаГрузияЕС


powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, видео, обновленоПожарные тушат масштабный огонь в "Эпицентре К" на Николаевщине, задержан поджигатель с топором

"Укрэнерго": Оснований для ограничения импорта электроэнергии из РФ пока нет

У Дубинского могут забрать еще одну должность в "Слуге народа"

В России придумали, как у подростков отбить желание ходить на митинги

Дубинского официально выгнали из фракции "Слуга народа"

Журналисту Казарину наконец-то удалось избавиться гражданства РФ

Все новости...
Украина
Кулеба попросил ЕС ввести против РФ новый санкционный механизм
Шеф дипломатии ЕС перед визитом в Москву поговорил с Кулебой
Украина ожидает более 2 миллиардов долларов от МВФ в этом году
Последние новости
17:34
Банда во главе с ексдепутатом похитила предпринимателей и требовала выкуп - ОГП
17:34
Украинского дипломата, подозреваемого в изнасиловании, уволили и объявили в розыск – СМИ
17:21
Стало известно, кто может вскоре возглавить Нацкомиссию по ценным бумагам
17:16
ОГП: Допросить Януковича в Ростове невозможно, и защите об этом известно
16:52
Украина, Молдова и Грузия заявили ЕС о желании более глубокой интеграции в рамках Восточного партнерства
16:21
Против Dragon Capital открыли дело из-за собрания акционеров "Мотор Сичи". В компании отреагировали
16:16
Агентурная сеть РФ: одна из подозреваемых арестована с залогом 1,5 млн
16:10
Снайпер боевиков застрелил украинского военного
15:53
Шмыгаль не пришел на встречу с Разумковым и главами фракций по тарифам – нардеп
15:33
Кулеба попросил ЕС ввести против РФ новый санкционный механизм
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!