Банда во главе с ексдепутатом похитила предпринимателей и требовала выкуп - ОГП

На Киевщине банда, которую возглавлял ексдепутат облсовета, удерживала и шантажировала предпринимателей, требуя у них 860 тысяч американских долларов.

Источник: Пресс-служба офиса генпрокурора

Дословно: "Расследованием установлено, что участники преступной группировки, в состав которого входило 7 человек, под руководством бывшего депутата Киевского областного совета незаконно удерживали двух предпринимателей, требуя передать им 860 000 долларов США или имущество аналогичной стоимости".

Детали: Пострадавших заставили подписать фиктивные долговые документы, им угрожали насилием в отношении членов семей, а также уничтожить и завладеть их имуществом.

К предпринимателям применяли жестокое насилие, удерживали против их воли.

Правоохранители установили и задержали участников преступной группировки. На их имущество наложили арест.

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