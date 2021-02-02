Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Банда во главе с ексдепутатом похитила предпринимателей и требовала выкуп - ОГП

Вторник, 2 февраля 2021, 16:34
Банда во главе с ексдепутатом похитила предпринимателей и требовала выкуп - ОГП

На Киевщине банда, которую возглавлял ексдепутат облсовета, удерживала и шантажировала предпринимателей, требуя у них 860 тысяч американских долларов.

Источник: Пресс-служба офиса генпрокурора

Дословно: "Расследованием установлено, что участники преступной группировки, в состав которого входило 7 человек, под руководством бывшего депутата Киевского областного совета незаконно удерживали двух предпринимателей, требуя передать им 860 000 долларов США или имущество аналогичной стоимости".

Детали: Пострадавших заставили подписать фиктивные долговые документы, им угрожали насилием в отношении членов семей, а также уничтожить и завладеть их имуществом.

К предпринимателям применяли жестокое насилие, удерживали против их воли.

Правоохранители установили и задержали участников преступной группировки. На их имущество наложили арест.

Предыстория:

  • Банда сбушников и полицейских похищала предпринимателей для выкупа
  • Правоохранители Киевской области задержали вооруженную банду, которая совершала дерзкие разбойные нападения на предприятия области.

Украинская правда
Темы: Киевская областькриминал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

Все новости...
Киевская область
В Киеве и области работает ПВО
На Киевщине работает ПВО – ОВА
Запуск "Шахедов" по Киевской области: повреждена многоэтажка и 12 частных домов
Последние новости
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
11:43
Руководитель столицы Сербии после протестов оппозиции заговорил о "майданизации"
11:38
Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник
11:30
Науседа с отрывом лидирует в президентском рейтинге в Литве
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
Все новости...
Реклама: