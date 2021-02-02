Банда во главе с ексдепутатом похитила предпринимателей и требовала выкуп - ОГП
На Киевщине банда, которую возглавлял ексдепутат облсовета, удерживала и шантажировала предпринимателей, требуя у них 860 тысяч американских долларов.
Источник: Пресс-служба офиса генпрокурора
Дословно: "Расследованием установлено, что участники преступной группировки, в состав которого входило 7 человек, под руководством бывшего депутата Киевского областного совета незаконно удерживали двух предпринимателей, требуя передать им 860 000 долларов США или имущество аналогичной стоимости".
Детали: Пострадавших заставили подписать фиктивные долговые документы, им угрожали насилием в отношении членов семей, а также уничтожить и завладеть их имуществом.
К предпринимателям применяли жестокое насилие, удерживали против их воли.
Правоохранители установили и задержали участников преступной группировки. На их имущество наложили арест.
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