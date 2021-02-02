Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Арестович мотивировал, почему Киев не заявляет о срыве режима тишины на Донбассе

Вторник, 2 февраля 2021, 17:07
Арестович мотивировал, почему Киев не заявляет о срыве режима тишины на Донбассе

Советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович считает, что несмотря на нарушение режима тишины нет оснований говорить о его срыве.

Источник: Арестович в эфире проекта "Радио Донбас.Реалии"

Детали: По словам Арестовича, можно говорить только о нарушении режима прекращения огня, а не о его срыве.

Прямая речь: "Бывают дни, когда не стреляют вообще ни разу. Бывают дни, когда стреляют, ранят и убивают наших бойцов. Для того, чтобы заявить, что режим прекращения огня сорван, нужно, мне кажется, чтобы стороны вернулись к ведению боевых действий на не менее чем две недели, и можно было констатировать, что все международные механизмы по возврату сторон к соблюдению режима не подействовали - вот тогда лидеры нормандской четверки констатируют, что режим сорван. А сейчас мы можем говорить о нарушении режима в большей или меньшей степени".

Напомним: По данным военных, в январе на Донбассе от пуль снайперов погибли трое военнослужащих ВСУ.

В частности 2 февраля снайпер боевиков смертельно ранил военного Объединенных сил на Донбассе.

Предыстория:

  • С 00:01 27 июля 2020 года на Донбассе вступила в силу очередная договоренность о "полном и всеобъемлющее прекращение огня".
  • По официальным данным, в 2020 году от рук российских оккупантов на Донбассе погибли 50 украинских военных, еще 339 получили ранения. В то же время за 2019 и январе 2020 года жизни из-за российскую агрессии отдали 132 бойца, а 716 защитников получили ранения.
  • Россия осуществляет гибридную военную агрессию на украинском Донбассе с 2014 года, поддерживая незаконные вооруженные формирования оружием, техникой и силами кадровых войск. При этом официальный Кремль отрицает присутствие российских войск на Донбассе и называет это "внутриукраинским конфликтом".

"Украинская правда" в Threads

Темы: войнаДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

Все новости...
война
В Госдепе США сообщили, как принимали решение о кассетных боеприпасах для Украины
Объект №1, или Вся власть – в бункере Зеленского. 24.02: Реконструкция
Силы обороны за 5 недель освободили столько территории, сколько россияне захватили за полгода – ISW
Последние новости
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
11:43
Руководитель столицы Сербии после протестов оппозиции заговорил о "майданизации"
11:38
Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник
11:30
Науседа с отрывом лидирует в президентском рейтинге в Литве
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
Все новости...
Реклама: