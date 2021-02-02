Арестович мотивировал, почему Киев не заявляет о срыве режима тишины на Донбассе

Советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович считает, что несмотря на нарушение режима тишины нет оснований говорить о его срыве.

Источник: Арестович в эфире проекта "Радио Донбас.Реалии"

Детали: По словам Арестовича, можно говорить только о нарушении режима прекращения огня, а не о его срыве.

Прямая речь: "Бывают дни, когда не стреляют вообще ни разу. Бывают дни, когда стреляют, ранят и убивают наших бойцов. Для того, чтобы заявить, что режим прекращения огня сорван, нужно, мне кажется, чтобы стороны вернулись к ведению боевых действий на не менее чем две недели, и можно было констатировать, что все международные механизмы по возврату сторон к соблюдению режима не подействовали - вот тогда лидеры нормандской четверки констатируют, что режим сорван. А сейчас мы можем говорить о нарушении режима в большей или меньшей степени".

Напомним: По данным военных, в январе на Донбассе от пуль снайперов погибли трое военнослужащих ВСУ.

В частности 2 февраля снайпер боевиков смертельно ранил военного Объединенных сил на Донбассе.

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