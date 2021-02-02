Маас: США будут активно действовать для урегулирования войны на Донбассе

Глава МИД Германии Хайко Маас со сменой президента США ожидает большего привлечения Соединенных Штатов к решению конфликта в Украине, чем это было при администрации президента Дональда Трампа.

Об этом Маас сказал на онлайн-конференции "Европа-2021", организованной изданиями Die Zeit, Handelsblatt, Der Tagesspiegel и WirtschaftsWoche, сообщает "Европейская правда".

Маас сказал, что Дональд Трамп имел немалый интерес к Украине, "но это не имело ничего общего с решением конфликта там".

"Тот факт, что Джо Байден обсуждал в телефонном разговоре с Путиным тему Украины и конфликт на востоке Украины, можно понять так, что Соединенные Штаты будут больше привлекаться там, чем это было в прошлом", - сказал глава немецкой дипломатии.

Он добавил, что большая вовлеченность США поможет Германии и Франции как участникам нормандского формата и модераторам в этом конфликте "одна за другой воплотить уже оговоренные вещи", чтобы достичь мирного решения конфликта.

Как сообщалось, президент США Джо Байден в первом телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заверил, что США продолжат поддерживать суверенитет Украины.

Читайте также: Америка-2021: чего ждать Украине от отношений с США в новом году