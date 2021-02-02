В Раде начали сбор подписей за отставку вице-премьера Уруского

В Верховной Раде начали сбор подписей за отставку вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского.

Источник: глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха ("Слуга народа") на брифинге в среду, чьи слова передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Мы решили начать сбор подписей за снятие с занимаемой должности Уруского Олега Семеновича, в частности с должности вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегической промышленности".

Детали: Наталуха сообщил, что только во фракции "Слуга народа" уже собрано более сорока подписей.

Он выразил надежду, что в ближайшие дни вместе с другими фракциями удастся собрать более 100 голосов за.

По его словам, сбор подписей об отставке Уруского инициировали, чтобы не рисковать имиджем Государственного космического агентства и достижениями, которые в сфере спутниковых технологий уже сделали и профильный комитет, и Госагентство. А также, чтобы не сорвать запуск украинского супутника до конца 2021 года.

Наталуха сообщил о том, что вокруг государственного завода "Арсенал" сложилась ситуация, в которой усматриваются коррупционные признаки, а также попытки руководства Минстратегпрома защитить своих друзей на соответствующих должностях.

Народный депутат напомнил, что директором "Арсеналом" уже 17 лет является Игорь Волощук. Он, по словам Наталухи, фигурирует как минимум в пяти уголовных производствах.

По словам Наталухи, в результате инвентаризации госпредприятия и расследования нарушений, которые проводило Государственное космическое агентство, оказалось, что Волощук допустил отчуждения более 42 тысяч квадратных метров ГП "Арсенал", а также более 60 тысяч квадратных метров земельных участков в целом.

Кроме того, в результате его деятельности за 17 лет численность работников "Арсенала" сократилась с 2,5 тыс человек до 206 человек. Объем произведенной продукции уменьшился с 16,5 млн долларов до 200 тысяч долларов.

"Материалы по господину Волощуку и ГП "Арсенал" были переданы в Генпрокуратуру, в Национальное антикоррупционного бюро, а руководство Государственного космического агентства начало процесс отстранения Волощука от занимаемой должности", - cказал нардеп.

Однако, по его словам, 24 декабря судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк вместо отстранения Волощука вынес постановление о запрете совершать действия по его увольнению.

В то же время мэр Киева Виталий Кличко, с которым нужно согласовывать увольнение директора "Арсенала", также этого не сделал. Поэтому Государственное космическое агентство направило Кабмину просьбу о согласовании увольнения Волощука, рассказал Наталуха.

"Минстратгепром как профильное министерство через две недели, после рассмотрения этой просьбы, вернуло его руководству Государственного космического агентства, но без предоставления согласия, а с началом нового конкурса на замену руководителя Государственного космического агентства.

То есть человек, который фактически нашел всю эту коррупцию, разоблачил, зафиксировал, передал в Генпрокуратуру и НАБУ, на сегодняшний день находится в процессе замены, так как, очевидно, за 17 лет можно было подружиться с господином Волощуком нынешнему руководству Министерства стратегической промышленности", - добавил Наталуха.

Напомним: Верховная Рада назначила Уруского вице-премьер-министром - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности 16 июля 2020 года.

20 января 2020 года заместитель Уруского Виталий Немилостивый ездил в нетрезвом состоянии по Киеву и сцепился с патрульными полицейскими, которые его остановили.