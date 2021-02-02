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Языковой закон: с 2022 будут штрафовать не только заведения, но и должностных лиц

Вторник, 2 февраля 2021, 18:51

С 16 июля 2022 года за нарушение языкового закона в Украине будут штрафовать не только заведения, но и конкретных людей – госслужащих, судей, официантов и других.

Источник: комментарий руководителя юридического отдела секретариата языкового омбудсмена Сергея Рябенко УП

Прямая речь Рябенко: "Статья 188-52 КУоАП (которая предусматривает штрафы для конкретных лиц – УП) пока не заработала. Эти санкции можно будет применять только с 2022 года.

Зато 57 статья (о штрафах для субъектов хозяйствования – УП) и 30 (о праве на обслуживание на украинском – УП) работают уже".

О штрафах с 2022: "Все зависит от того, с каким именно нарушением мы столкнемся, и какую именно часть статьи 188-52 мы будем применять. Статья имеет несколько частей, каждая из них касается отдельной сферы и имеет свою штрафную санкцию.

Если речь идет о нарушении требований закона относительно применения государственного языка во время заседаний, встреч или мероприятий, которые проводятся в определенном органе (первая часть статьи – УП), то административный штраф будет наложен на того государственного служащего или руководителя органа, который допустил такое нарушение.

А вот четвертая часть закона, которая охватывает "иное, чем определено в первой-третьей частях", будет касаться в том числе и сферы обслуживания – тогда санкция будет применена к работнику субъекту хозяйствования, который обслуживает население и который допустил нарушение закона".

Детали: С июля 2022 уполномоченный сможет оштрафовать как заведение, в котором произошло нарушение языкового закона, так и конкретного работника этого учреждения. Это будет решать сам уполномоченный, учитывая обстоятельства правонарушения и собраны доказательства, добавляет Рябенко.

Официанту нарушения языкового закона, в случае штрафования, обойдется в 3400-5100 гривен. Госслужащему – в 3400-6800 гривен.

По состоянию на 2 февраля, в Украине не оштрафовали еще ни одно заведение, поскольку штраф налагается только после повторного, зафиксированного уполномоченным нарушения, в течение года.

Также секретариат еще не начал проверять обращения и жалобы граждан, поступившие с 16 января. Всего таких состоянию на 1 февраля – 407.

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Предыстория:

  • 16 июля 2019 в Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
  • С 16 января 2021 вступила в действие 30 статья языкового закона, обязывающая всех поставщиков услуг в Украине коммуницировать с клиентами исключительно на государственном языке, если потребитель не попросил обслуживать себя на ином языке.

Ольга Кириленко, УП
Темы: языкзаконодательствоштрафы


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