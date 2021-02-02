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100-летний ветеран, который собрал миллионы фунтов для медиков Британии, скончался в больнице с COVID

Вторник, 2 февраля 2021, 18:13
100-летний ветеран, который собрал миллионы фунтов для медиков Британии, скончался в больнице с COVID

Британский 100-летний ветеран Второй мировой войны Том Мур, который во время локдауну прошлого года собрал более 33 млн фунтов стерлингов для медиков и стал героем в Великобритании, скончался в больнице после госпитализации с коронавирусом.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC, о смерти Мура сообщили его дочери.

"Мы с прискорбием сообщаем о смерти нашего дорогого отца, капитана сэра Тома Мура. Мы так благодарны, что были с ним в последние часы его жизни: Ханна, Бенджи и Джорджия были у его кровати, а Люси по FaceTime. Мы часами разговаривали с ним, вспоминая наше детство и нашу замечательную мать. Мы вместе смеялись и плакали", - рассказали дочери Ханна и Люси.

Представитель Букингемского дворца заявил, что королева посылает семье Мура личное сообщение с выражением сочувствия.

Сэра Тома госпитализировали в воскресенье после того, как он некоторое время лечился от пневмонии и на прошлой неделе получил положительный результат теста на коронавирус.

По словам его семьи, последние пять лет Мур лечился от рака простаты и кожи. Он не был вакцинирован против COVID-19 из-за других лекарств, которые принимал.

В прошлом году весной Мур вскоре к своему 100-летию запланировал собрать средства в благодарность персоналу Национальной службы здоровья, который заботился о нем, когда он лечился от рака и восстанавливался после перелома. Мур прошел 100 кругов в своем саду с ходунками без сторонньоъ помощи.

Сначала он намеревался собрать таким образом 1000 фунтов, однако его поступок настолько поразил людей, пожертвования сделали сотни тысяч человек.

Своим поступком Мур побил два рекорда Гиннеса. В июле 2020 года королева Елизавета II посвятила Тома Мура в рыцари.  

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Темы: коронавирусВеликобританияВеликобритания
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