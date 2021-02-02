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США требуют от РФ немедленно освободить Навального

Вторник, 2 февраля 2021, 19:42

США выразили глубокую обеспокоенность приговором российскому оппозиционеру Алексею Навальному, требуют от РФ немедленно освободить его.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

"США глубоко обеспокоены решением российских властей осудить оппозиционного деятеля Алексея Навального до двух лет и восьми месяцев лишения свободы, заменив условный срок заключения. Как и каждый гражданин России, господин Навальный имеет право на права, предусмотренные российской конституции, и Россия международные обязательства уважать равенство перед законом и права на свободу слова и мирные собрания ", - говорится в заявлении.

Блинкен повторил призыв к российскому правительству немедленно и безусловно освободить Навального, а также сотни других российских граждан, незаконно задержанных в течение последних недель за осуществление своих прав.

В Госдепе напоминают, что ЕСПЧ пришел к выводу, что осуждение Навального в 2014 году, которое стало основанием для вынесения нового приговора, было "незаконным и произвольным" и "политически мотивированным".

"Текущее производство против Навального, которое началось с его задержания 17 января, является продолжением усилий, направленных на нарушение его прав и подавления политического плюрализма, как это ранее установил ЕСПЧ", - говорится в заявлении.

В Госдепе подчеркнули, что будут тесно координировать свою деятельность с союзниками и партнерами, чтобы привлечь Россию к ответственности за несоблюдение прав своих граждан.

3 февраля Симоновский суд Москвы отменил условное наказание Алексею Навальному по "делу Ив Роше" и назначил ему реальный срок - 3,5 года в исправительной колонии общего режима.

При этом от срока отняли более 10 месяцев, которые политик провел под домашним арестом. Это означает, что Навальный должен провести в колонии примерно 2 года и 8 месяцев.

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