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Украинка установила мировой рекорд по прыжкам в высоту среди юниоров

Вторник, 2 февраля 2021, 20:57
European Athletics

Украинские легкоатлетки Ярослава Магучих и Юлия Левченко победили на соревнованиях в Банска-Быстрицы, а одна из них установила мировой рекорд по прыжкам в высоту в помещениях среди юниоров.

Источник: European Athletics

Детали: Украинки заняли первые два места.

Магучих одержала победу, прыгнув на 2,06 метра.  Левченко, которая заняла второе место, взяла 1,96 метра.

Сейчас 2,06 - это мировой рекорд прыжков в высоту в помещении среди юниоров.

Сам же мировой рекорд по прыжкам в помещении был установлен в 2006 году. Тогда шведская спортсменка Кайса Бергквист  прыгнула на 208 см.

Магучих вошла в четверку претенденток на звание лучшей легкоатлетки января в Европе.  Голосование продлится до 5 февраля.

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Опубліковано European Athletics Вівторок, 2 лютого 2021 р.

Напомним: Украинка Дарья Билодид признана лучшей дзюдоисткой в ​​2019 и 2020 годах.

Украинская правда
Темы: спортукраинцы


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