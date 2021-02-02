Украинка установила мировой рекорд по прыжкам в высоту среди юниоров
Украинские легкоатлетки Ярослава Магучих и Юлия Левченко победили на соревнованиях в Банска-Быстрицы, а одна из них установила мировой рекорд по прыжкам в высоту в помещениях среди юниоров.
Источник: European Athletics
Детали: Украинки заняли первые два места.
Магучих одержала победу, прыгнув на 2,06 метра. Левченко, которая заняла второе место, взяла 1,96 метра.
Сейчас 2,06 - это мировой рекорд прыжков в высоту в помещении среди юниоров.
Сам же мировой рекорд по прыжкам в помещении был установлен в 2006 году. Тогда шведская спортсменка Кайса Бергквист прыгнула на 208 см.
Yaroslava Mahuchikh vient de battre son record d’Ukraine à la hauteur 2.06m 😳 WL MR NR et 3 ème A-T à Banská Bystrica. #Athlétisme pic.twitter.com/8imwComhE5— MR.CARTER ⭐️⭐️ (@NelsonCarterJr) February 2, 2021
Магучих вошла в четверку претенденток на звание лучшей легкоатлетки января в Европе. Голосование продлится до 5 февраля.
Vote now for your women's Athlete of the Month for January 2021! 🎴 You can cast your vote by liking or sharing one or...Опубліковано European Athletics Вівторок, 2 лютого 2021 р.
Напомним: Украинка Дарья Билодид признана лучшей дзюдоисткой в 2019 и 2020 годах.