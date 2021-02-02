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Украинка установила мировой рекорд по прыжкам в высоту среди юниоров

Вторник, 2 февраля 2021, 19:57
Украинка установила мировой рекорд по прыжкам в высоту среди юниоров
European Athletics

Украинские легкоатлетки Ярослава Магучих и Юлия Левченко победили на соревнованиях в Банска-Быстрицы, а одна из них установила мировой рекорд по прыжкам в высоту в помещениях среди юниоров.

Источник: European Athletics

Детали: Украинки заняли первые два места.

Магучих одержала победу, прыгнув на 2,06 метра.  Левченко, которая заняла второе место, взяла 1,96 метра.

Сейчас 2,06 - это мировой рекорд прыжков в высоту в помещении среди юниоров.

Сам же мировой рекорд по прыжкам в помещении был установлен в 2006 году. Тогда шведская спортсменка Кайса Бергквист  прыгнула на 208 см.

Магучих вошла в четверку претенденток на звание лучшей легкоатлетки января в Европе.  Голосование продлится до 5 февраля.

Vote now for your women's Athlete of the Month for January 2021! 🎴 You can cast your vote by liking or sharing one or...

Опубліковано European Athletics Вівторок, 2 лютого 2021 р.

Напомним: Украинка Дарья Билодид признана лучшей дзюдоисткой в ​​2019 и 2020 годах.

Украинская правда

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Темы: спортукраинцы
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