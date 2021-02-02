Новости 2 февраля: посадка Навального, крупный пожар в "Эпицентре"

Суд отправил Навального в тюрьму, Пожарные тушат масштабный огонь в "Эпицентре К" на Николаевщине, задержан поджигатель с топором, — актуальные новости 2 февраля.

О Навальном

Суд в Москве принял решение, что российский оппозиционер Алексей Навальный должен сесть в тюрьму более чем на 2,5 года.

О пожаре в "Эпицентре"

На Николаевщине пожарные ликвидировали пожар в торговом центре. Полиция сообщает о задержании поджигателя. По ее данным, 37-летний мужчина пришел в торговый центр с ножом и топором.

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