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Новости 2 февраля: посадка Навального, крупный пожар в "Эпицентре"

Вторник, 2 февраля 2021, 21:20

Суд отправил Навального в тюрьму, Пожарные тушат масштабный огонь в "Эпицентре К" на Николаевщине, задержан поджигатель с топором, — актуальные новости 2 февраля.

О Навальном

Суд в Москве принял решение, что российский оппозиционер Алексей Навальный должен сесть в тюрьму более чем на 2,5 года.

О пожаре в "Эпицентре"

На Николаевщине пожарные ликвидировали пожар в торговом центре. Полиция сообщает о задержании поджигателя. По ее данным, 37-летний мужчина пришел в торговый центр с ножом и топором.

О других важных новостях

В Украине по состоянию на начало февраля нет красных зон эпидемической опасности по распространению коронавирусной болезни COVID-19, правительство может вернуть адаптивный карантин.

Партия "Слуга народа" в ближайшее время решит вопрос о дальнейшем пребывании нардепа Александра Дубинского во главе Киевской областной организации.

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В российских школах появятся советники по воспитанию, которые будут говорить с детьми о митингах.  

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фото, видео, обновленоПожарные тушат масштабный огонь в "Эпицентре К" на Николаевщине, задержан поджигатель с топором

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