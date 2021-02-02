SpaceX запускает прототип межпланетного корабля Starship

Американская частная космическая компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, который, по данным Bloomberg, 7 января стал самым богатым человеком на планете Земля, планирует наконец сегодня осуществить испытательный запуск 9-го прототипа межпланетного многократного корабля Starship.

Источник: Трансляция с космодрома

Детали: Запуск, который несколько раз откладывали из-за отсутствия разрешения от комиссии по космическим запускам США, должен состояться в ближайший час.

Starship SN9, оборудованный тремя двигателями Raptor, должен совершить "прыжок" на 10 километров и управляемо приземлится на посадочную площадку рядом с местом старта.

Ранее Маск отметил, что для исправления проблемы, которая стала причиной аварии SN8, в SN9 были внесены "незначительные изменения".

Что предшествовало:

В ночь на 30 января на пусковом комплексе возле городка Бока Чика, штат Техас, где уже установлен 9-ий прототип многоразового корабля Starship, команда Маска установлена ​​еще один - Starship SN10. Всего SpaceX одновременно строит 7 космических кораблей различных модификаций.

В Бока-Чика также продолжаются работы по сборке Superheavy BN1 и BN2 - ракеты-носителя для Starship. Маск сообщил, что ее первый запуск состоится уже через "несколько месяцев".

Напомним:

10 декабря SpaceX впервые провела масштабные летные испытания Starship. Запуск на 12,5 километров и управления ракетой при посадке прошли удачно, но из-за низкого давление топлива скорость приземления была слишком велика. Прототип ударился о посадочную площадку и взорвался.

1 декабря Илон Маск заявил: "Я полностью уверен, что человек высадится на Марс в ближайшие шесть лет", а в лучшем случае – в следующие четыре года.

24 января SpaceX осуществила самый массовый запуск в истории космонавтики. Общая масса 143 аппаратов от 30 клиентов SpaceX свыше пяти тонн.

20 января SpaceX доставила на орбиту Земли 17-ю партию интернет-спутников системы Starlink. На орбиту груз вывела ракета-носитель Falcon 9, которая до этого успешно выполнила семь подобных миссий.

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