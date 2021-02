“Семь минут ужаса": Perseverance прислал на Землю первое видео и аудио с Марса

Марсоход американского космического агентства NASA Perseverance (Настойчивость), который 18 февраля совершил удачную посадку в северном полушарии Марса, прислал на Землю свое первое видео.

Источник: Twitter-аккаунт марсохода Perseverance

Детали: В 21:00 NASA провела пресс-конференцию, в рамках которой поделилась первыми видео и новыми снимками с Марса, сделанными ровером Perseverance. В общем аппарат уже передал более 30 гигабайт информации.

Your front-row seat to my Mars landing is here. Watch how we did it.

Landing on Mars is a rush of tension, drama, and noise. Then, when the dust clears: tranquility and grandeur.

