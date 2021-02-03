В России задержали более тысячи человек, которые пришли на суд к Навальному

Правозащитные организации сообщили, что общее число задержанных в России на акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального превысило тысячу человек.

Источник: портал ОВД-Инфо

Детали: После вынесения приговора Навальному в РФ задержали 1377 человек, в частности 1116 в Москве.

Что предшествовало: Суд в Москве принял решение, что российский оппозиционер Алексей Навальный должен сесть в тюрьму более чем на 2,5 года.