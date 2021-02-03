Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В России задержали более тысячи человек, которые пришли на суд к Навальному

Среда, 3 февраля 2021, 02:35

Правозащитные организации сообщили, что общее число задержанных в России на акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального превысило тысячу человек.

Источник: портал ОВД-Инфо

Детали: После вынесения приговора Навальному в РФ задержали 1377 человек, в частности 1116 Москва.

 Что предшествовало: Суд в Москве принял решение, что российский оппозиционер Алексей Навальный должен сесть в тюрьму более чем на 2,5 года.

Темы: Росcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Видео ФотоПрототип корабля для межпланетных путешествий от SpaceX разбился при посадке

Трансляцию каналов Медведчука один за другим прекращают сервисы на всех платформах

Разумков не поддержал санкции против Козака и телеканалов Медведчука – источник

ЗЕЛЕНСКИЙ ЗАБЛОКИРОВАЛ КАНАЛЫ МЕДВЕДЧУКА: СНБО НАЛОЖИЛА САНКЦИИ

К параду на День Независимости привлекут военную технику

Новости 2 февраля: посадка Навального, крупный пожар в "Эпицентре"

Все новости...
Росcия
Глава НСЖУ отреагировал на блокирование каналов Медведчука
Трансляцию каналов Медведчука один за другим прекращают сервисы на всех платформах
ЗЕЛЕНСКИЙ ЗАБЛОКИРОВАЛ КАНАЛЫ МЕДВЕДЧУКА: СНБО НАЛОЖИЛА САНКЦИИ
Последние новости
02:35
В России задержали более тысячи человек, которые пришли на суд к Навальному
01:39
Видео ФотоПрототип корабля для межпланетных путешествий от SpaceX разбился при посадке
01:03
Глава НСЖУ отреагировал на блокирование каналов Медведчука
00:15
Трансляцию каналов Медведчука один за другим прекращают сервисы на всех платформах
23:59
В ОП заявляют, что санкции против каналов Медведчука это борьба с "чужеродной пропагандой"
23:52
Медиахолдинг Медведчука заявил о "политической расправе"
23:47
Разумков не поддержал санкции против Козака и телеканалов Медведчука – источник
23:12
Литва призвала ЕС к немедленным санкциям против РФ из-за приговора Навальному
22:22
ЗЕЛЕНСКИЙ ЗАБЛОКИРОВАЛ КАНАЛЫ МЕДВЕДЧУКА: СНБО НАЛОЖИЛА САНКЦИИ
22:02
Новости экономики: табачный монополист не заплатит 3,4 млрд штрафа, поворот в деле "Мотор-Сичи"
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!