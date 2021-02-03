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ООС: на Донбассе зафиксировано восемь обстрелов, один военный погиб

Среда, 3 февраля 2021, 07:31

Вооруженные формирования Российской Федерации на востоке Украины восемь раз открывали огонь в сторону украинских военных, погиб один боец.

Источник: штаб ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 2 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Южного, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Недалеко от населенного пункта Шумы российско-оккупационные войска вели в сторону украинских позиций прицельный снайперский огонь. Вследствие выстрела снайпера получил тяжелое ранение военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Защитнику была оказана медицинская помощь, но, к сожалению, спасти его не удалось. Командование операции Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего воина.

У Крымского оккупанты открывали огонь из подствольного гранатомета, а вблизи населенного пункта Зайцево - с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку Павлополь, оккупанты вели прицельный огонь из автоматического станкового и станковой противотанкового гранатометов, а неподалеку Водяного, что на Приазовье - защитники заметили работу вражеского снайпера.

Также неподалеку Авдеевки было зафиксировано пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения, который сбросил два выстрела ВОГ-17 неподалеку позиций Объединенных сил. Умелыми действиями наших воинов, беспилотник врага было подавлено средствами радиоэлектронной борьбы".

Детали: С начала суток на Донбассе пока без обстрелов.

Темы: ООС


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