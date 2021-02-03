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От COVID в Украине умерли уже 23 тысячи человек, болеют 158,6 тысячи человек

Среда, 3 февраля 2021, 08:20

За сутки 2 февраля в Украине диагноз COVID-19 подтвердился у 3 285 человек, вновь возросло число госпитализаций – 2 159, умерли 165 больных, выздоровели 10 101 человек.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: За все время пандемии в Украине заболели уже 1 227 164 человека, из них выздоровели 1 045 473 человека, а умерли уже 23 089 пациентов. Таким образом, в активной фазе болезнь еще наблюдается у 158 602 жителей Украины.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (330), Ивано-Франковской (298), Харьковской (230), Запорожской (211) и Полтавской (192) областях.

Среди новых заболевших – 156 детей и 186 медработников.

За минувшие сутки сделали 43643 тестирования: методом ПЦР – 25 235, методом ИФА – 18 408. С начала марта проведены 6 299 699 тестирований методом ПЦР.

Динамика эпидемии COVID в Украине
Динамика эпидемии COVID в Украине
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Темы: Covid-2019коронавирусэпидемия


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