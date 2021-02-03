"Слуга народа" соберет фракцию из-за блокировки каналов Медведчука

Вопрос блокирования телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne обсудят на заседании фракции "Слуга народа", пока у депутатов нет позиции относительно введения санкций.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на руководителя парламентской фракции "Слуги народа" Давида Арахамию



Прямая речь: "Вчера вечером произошло событие, которое, действительно, очень резонансное. И не было еще обсуждения. Необходимо созывать фракцию и совместно (обсудить – ред.)".

Что было раньше: По данным СМИ, основанием для санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование спецслужб Украины, которое установило, что схемы с поставками угля из оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

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