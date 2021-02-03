"Слуга народа" соберет фракцию из-за блокировки каналов Медведчука
Вопрос блокирования телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne обсудят на заседании фракции "Слуга народа", пока у депутатов нет позиции относительно введения санкций.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на руководителя парламентской фракции "Слуги народа" Давида Арахамию
Прямая речь: "Вчера вечером произошло событие, которое, действительно, очень резонансное. И не было еще обсуждения. Необходимо созывать фракцию и совместно (обсудить – ред.)".
Что было раньше: По данным СМИ, основанием для санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование спецслужб Украины, которое установило, что схемы с поставками угля из оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.
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Предыстория:
- 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 2 февраля 2021 о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука – "112 Украина", NewsOne, ZIK.
- После этого решения трансляцию каналов Медведчука один за другим прекращают сервисы на всех платформах.
- Медиахолдинг Медведчука "Новости" заявил о "политической расправе над неугодными СМИ" и добавил, что телеканалы, попавшие под санкции, будут бороться за свое право быть в эфире.
- В Офисе президента заявили, что санкции против Козака и трех каналов подконтрольных Медведчуку – это не посягательство на свободу слова, а исключительно борьба с "чужеродной пропагандой".
- Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко назвал санкции против телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK "чрезвычайной ситуацией и наступлением на свободу слова".