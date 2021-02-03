Оккупанты придумали для Крыма "особые районы" для защиты от санкций

Руководство Российской Федерации решило привлечь инвестиции в оккупированный Крым, создав на полуострове "особые административные районы" в дополнение к "свободной экономической зоне".

Источник: РБК со ссылкой на текст законопроекта и представителя Министерства экономического развития РФ

Детали: Минэкономразвития России разработало законопроект о введении особого правового режима на территориях "Республики Крым и Севастополя", главным преимуществом которого станет конфиденциальность инвесторов из России как способ защиты от западных санкций.

Еще в 2017 году "глава Крыма" от Кремля Сергей Аксенов рассказывал об идее офшорной зоны в Крыму с гарантией анонимности инвесторов.

В законопроекте Минэкономразвития РФ и пояснительной записке к нему не говорится о западных санкциях, но предлагается режим конфиденциальности информации об инвесторе – участнике "особого административного района" (ОАР), который снижает риск введения санкций.

Особые административные районы будут привлекательными для российских компаний, которые уже попали под санкции или рискуют стать подсанкционными, в том числе из-за деятельности в Крыму, объяснили Минэкономразвития России.

Ограничение доступа к данным поможет российскому бизнесу осуществлять инвестиционную деятельность в указанных регионах без опасения расширения санкционного списка и вне зависимости от региона их "прописки", указали в министерстве.

Официально же особые админрайоны создают "с учетом геополитического положения Республики Крым и города федерального значения Севастополя в целях ускорения их социально-экономического развития и формирования инвестиционно-привлекательной среды посредством реализации системно значимых инвестиционных проектов".

Особые админрайоны будут действовать на всей территории оккупированного Крыма и в Севастополе в частности, как и "свободная экономическая зона", созданная в конце 2014 года.

Участниками ОАР могут стать российские компании, зарегистрированные в любом регионе, однако они не вправе иметь филиалы и представительства за пределами Крыма и обязаны вести бизнес исключительно на территории полуострова.

Резиденты ОАР должны будут заключить с марионеточными "правительствами" Крыма и Севастополя договор об условиях деятельности в ОАР и предоставить инвестиционную декларацию, включая ТЭО инвестпроекта, количество планируемых рабочих мест и размер средней зарплаты работников, общий объем капвложений и ежегодный график их осуществления в первые три года.

Инвестиционные проекты в ОАР должны подразумевать не менее 150 млн руб. суммарных капиталовложений и должны быть связаны с развитием или созданием производств, развитием транспортной и иной инфраструктуры, развитием туристской деятельности, санаторно-курортного лечения, организации отдыха граждан.

Правительство РФ может определить и другие виды деятельности, разрешенные на территории ОАР. Оно также может расширить требования к участнику ОАР,.

Предполагается, что компании смогут совмещать статусы участника ОАР (с режимом анонимности) и СЭЗ. Инвестор сможет пользоваться льготными режимами налогообложения и обложения страховыми взносами, характерными для СЭЗ, использовать другие преимущества СЭЗ, например получать земельные участки в аренду без торгов.

Справка: В настоящее время участниками "свободной экономической зоны" в Крыму и Севастополе являются почти 1700 компаний и индивидуальных предпринимателей. Она введена до конца 2039 года.

В 2014 году США ввели в отношении Крыма торговое эмбарго и решили вводить санкции против российских компаний, которые ведут бизнес на полуострове.

Правительство РФ уже применяет разные режимы изъятия или сокрытия публичной информации о юрлицах в целях минимизации санкционных рисков.