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Зеленский объяснил международным партнерам санкции против каналов Медведчука

Среда, 3 февраля 2021, 11:09

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал краткое объяснение для международного сообщества по поводу санкций СНБО против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука - "112 Украина", NewsOne, ZIK.

Как пишет "Европейская правда", англоязычное заявление президента появилась в его Twitter.

"Санкции - это сложное решение. Украина решительно поддерживает свободу слова, (но) не пропаганду, профинансированную агрессором против нашей страны, подрывающую Украину на пути к европейской и евроатлантической интеграции. Борьба за независимость - это борьба (в том числе. - Ред.) в информационной войне за правду и европейские ценности", - написал Зеленский.

Как известно, вечером 2 февраля Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 февраля 2021 года о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука - "112 Украина", NewsOne, ZIK.

В результате телеканалам придется прекратить работу.

Темы: ЗеленскийМедведчукпропаганда


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