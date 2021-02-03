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ЕС до июля получит только половину доз вакцины, необходимых для собственных нужд

Среда, 3 февраля 2021, 10:57

Евросоюз до конца июня 2021 года сможет получить около 400 млн доз вакцины от коронавируса, которых хватит для вакцинации менее половины населения блока.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euronews, об этом сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече с депутатами Европарламента.

По ее словам, в первом квартале страны ЕС смогут получить около 100 млн доз, а в следующие три месяца - 300 млн доз.

Утвержденные в ЕС вакцины требуют введения двух доз, тогда как население блока составляет около 447 млн человек.

На прошлой неделе ЕС анонсировал контроль за экспортом производимой в Евросоюзе вакцины от коронавируса после первых проблем с поставками BioN-Tech Pfizer, и дальнейшего заявления AstraZeneca о том, что компания не сможет вовремя поставить обещанные дозы в полном объеме.

До того как стало известно о дефиците, Еврокомиссия предлагала странам-членам поставить целью провакцинировать 70% взрослого населения до конца лета 2021 года.

Это примерно 380 млн человек, поэтому для прививки необходимо около 760 доз вакцины.

Впрочем, в интервью на этой неделе Урсула фон дер Ляйен заявила, что блок не отказывается от этой амбициозной цели на фоне дефицита вакцины.

"Мы в начале кампании вакцинации. Да, есть проблемы, но это нужно рассматривать как марафон... Я убеждена, что мы достигнем цели", - отметила она.

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Темы: вакцинация
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